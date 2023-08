Tandis que le PSG tente de vendre Kylian Mbappé, l'international français ne l'entend pas de cette oreille, et refuse, une à une, chaque offre qui arrive.

Mercato PSG : Kylian Mbappé a refusé la proposition de Chelsea

Alors que Kylian Mbappé a été mis de côté par la direction du PSG, et qu'il semble, plus que jamais, sur la liste des transferts, nombreux sont les clubs qui tentent leur chance pour s'offrir l'ancien monégasque, considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Récemment, le club saoudien d'Al-Hilal avait tenté sa chance, mais, comme on pouvait s'y attendre, l'attaquant parisien n'a pas donné suite à cette offre venue d'Arabie saoudite.

Depuis quelques semaines, plusieurs clubs de Premier League semblent intéressés par son profil. Si l'intérêt de Liverpool n'a pas donné lieu à une offre, Chelsea a, de son côté, bel et bien fait une proposition au Paris Saint-Germain, et à Kylian Mbappé, pour tenter de s'offrir le joueur. Cependant, comme le révèle L'Équipe dans son édition du jour, l'attaquant n'y a pas donné suite, lui qui n'a qu'une seule envie, rejoindre le Real Madrid l'été prochain, en tant que joueur libre.

Le PSG tente de renverser la vapeur dans le dossier Mbappé

Alors que le dossier Kylian Mbappé traîne en longueur depuis le début du mois de juillet, le PSG fait l'autruche, et semble agir comme si le natif de Bondy ne faisait plus partie de son effectif. En témoigne les arrivées probables de Gonçalo Ramos et d'Ousmane Dembélé, deux renforts offensifs qui permettront au Paris Saint-Germain de se passer de l'international français, qui pourrait rester sur le banc, voire ne pas être sur la feuille de match, au moins pour les premiers matchs de la saison.

L'idée du PSG semble donc de se renforcer, sans tenir compte de Kylian Mbappé, afin de pouvoir mettre la pression sur lui dans les prochaines semaines, pour le convaincre de retrouver un club au plus vite, et afin que le club récupère de l'argent sur son transfert, ce qui ne sera pas le cas s'il quitte le club à la fin de son contrat.