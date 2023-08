Sauf rebondissement de dernière minute, Ousmane Dembélé va s’engager avec le PSG. L’attaquant du Barça s’apprête même à passer sa visite médicale à Paris.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé va signer 5 ans avec le Paris SG

Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Xavi Simons, prêté dans la foulée à Leipzig, et Arnau Tenas, Ousmane Dembélé va devenir la neuvième recrue estivale du Paris Saint-Germain. D’après les informations de RMC Sports, les dirigeants du PSG et leurs homologues du FC Barcelone sont parvenus à un accord sur les derniers détails à régler. Conformément à la volonté du joueur de 26 ans, les deux clubs ont négocié et le Paris SG va débourser 50 millions d'euros, correspondant au montant de sa clause libératoire.

Les Blaugranas vont toucher précisément 25 millions d’euros dans cette affaire. L’autre moitié appartenant à Dembélé et à ses représentants. Aperçu à l’aéroport de Barcelone ce jeudi, l’international français est attendu à Paris cet après-midi pour finaliser sa signature avec les Rouge et Bleu. Le journaliste Fabrice Hawkins précise que l’ancien milieu offensif du Stade Rennais va parapher un contrat le liant au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, soit cinq saisons.

L'accord est donc désormais total entre Ousmane Dembélé et Paris et le PSG et le FC Barcelone ont réglé les derniers détails. La visite médicale préalable à la signature du contrat se fera vendredi, avant de signer dans la foulée. L'officialisation est attendue samedi. Mais l’ancien ailier du Borussia Dortmund ne devrait pas être la dernière recrue parisienne en attaque.

En effet, RMC Sport confirme que les services de Nasser Al-Khelaïfi travaillent d'autres pistes parallèlement au dossier Harry Kane. Luis Campos accélère ainsi sur le dossier Gonçalo Ramos. Le conseiller football du club francilien a déjà trouvé un accord contractuel avec l’international portugais de 22 ans et tente désormais de trouver un terrain d’entente avec le Benfica Lisbonne, qui réclame environ 80 millions d'euros pour laisser partir Gonçalo Ramos.