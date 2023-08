Après avoir officialisé le départ de Lesley Ugochukwu à Chelsea, le Stade Rennais étudie plusieurs pistes, dont celle menant à Nemanja Matic.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC travaille sur la piste Nemanja Matic

"Chaque départ doit être compensé." Ces mots sont ceux de Florian Maurice, et ils ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Avec le départ de Lesley Ugochuwku acté cette semaine en direction de Chelsea, les supporters du Stade Rennais s'attendent à voir débarquer un milieu de terrain au profil défensif dans les jours à venir. La bonne nouvelle, c'est que les dirigeants travaillent actuellement sur le dossier, avec plusieurs pistes à l'étude.

Parmi elles, le milieu de terrain de l'AS Roma, Nemanja Matic. Rien que ça. Interrogé au sujet d'un éventuel intérêt du SRFC pour le joueur serbe de 35 ans, Bruno Genesio n'a pas voulu en dire plus, mais n'a pas démenti la rumeur. "Il y a plusieurs pistes, après on ne peut pas divulguer tout ce qu’on fait mais numériquement, on doit le remplacer."

José Mourinho compte sur Nemanja Matic

Le dossier Nemanja Matic ne sera pas une simple formalité pour les dirigeants du Stade Rennais. Pion essentiel de l'AS Roma la saison dernière, le milieu serbe, qui vaut actuellement 4 millions d'euros, possède toute la confiance de son entraîneur José Mourinho pour la saison à venir. Et même s'il vient d'entrer dans sa dernière année de contrat, voir l'ancien joueur de Manchester United quitter l'Italie cet été paraît improbable. Florian Maurice va devoir trouver des arguments solides pour le convaincre, et espérer le faire venir au SRFC.

Autre piste creusée par le board rouge et noir, celle menant à Tiémoué Bakayoko. Le milieu de Chelsea, formé au Stade Rennais, enchaîne les prêts depuis plusieurs années, sans jamais parvenir à se relancer. Un retour aux sources pourrait donc être le bienvenu pour le joueur de 28 ans.