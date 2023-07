Lesley Ugochukwu se dirige vers un transfert à Chelsea. Le club anglais aurait un plan en tête après sa signature : le prêter en Ligue 1.

Mercato Stade Rennais : Lesley Ugochukwu prêté à Strasbourg ?

C'est le dossier du jour au Stade Rennais. Comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques heures, Lesley Ugochukwu a été approché par Chelsea. Les Blues sont à la recherche d'un milieu défensif prometteur pour compléter leur effectif. De nouvelles informations sont arrivées, et elles seront peut-être bien prises par les supporters bretons. Le joueur de 19 ans est bien en passe d'être transféré pour 30 millions d'euros, d'après RMC Sport.

Moisés Caicedo (21 ans) était pourtant la priorité des Blues dans l'entrejeu. Mais il faut croire que les exigences financières de Brighton (115 millions d'euros) ont dégoûté la direction sportive du club. De plus, une offre de 93 millions d'euros aurait été repousée par les Seagulls d'après le journaliste Fabrizio Romano. Une offre qui était bien supérieure à celles formulées l'hiver dernier (63 et 68 millions d'euros). Si tout se passe bien pour la signature d'Ugochukwu, Chelsea devrait le prêter dans la foulée au RC Strasbourg. Le club alsacien est également l'une des propriétés de Todd Boehly, le président du club londonien.

Visite médicale à Londres prévue dans les 24 prochaines heures

L'avenir de Lesley Ugochukwu ne devrait plus s'écrire à Rennes. Le milieu défensif pourrait confirmer cela en ne participant pas au match contre West Ham, ce samedi. Plus tôt dans la journée, le journaliste Benjamin Quarez a estimé qu'il serait absent lors de cette rencontre amicale sur X (ex - Twitter). De son côté, Chelsea serait très confiant. Le jeune Rennais devrait passer sa visite médicale dans les 24 prochaines heures selon RMC Sport.

Si son départ sera sans doute dur à encaisser, Ugochukwu devrait tout de même rapporter 30 millions d'euros. Une somme énorme compte tenu de l'estimation faite par le site spécialisé Transfermarkt (9 millions d'euros). Le SRFC pourrait donc obtenir un bénéfice de 21 millions d'euros dans cette affaire. Forcément, il est difficile de ne pas céder dans ces conditions. Lesley Ugochukwu montait tout juste en puissance avec les Rouge & Noir, sortant de sa première saison pleine (35 matchs pour une passe décisive). Les fans attendront sûrement l'officialisation de son transfert avant de demander des comptes aux dirigeants pour son remplacement.