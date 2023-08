Toujours à la recherche d'un remplaçant à Loïs Openda pour renforcer son attaque, le RC Lens fonce sur un attaquant du RC Strasbourg.

Mercato RC Lens : Habib Diallo dans le viseur du RCL

Le retour de la Ligue 1 approche, et le RC Lens n'a toujours pas trouvé le successeur de Loïs Openda. Parti à Leipzig pour plus de 45 millions d'euros, l'attaquant belge laisse un vide immense derrière lui sur le front de l'attaque lensoise, et les dirigeants travaillent sur plusieurs pistes pour le remplacer. Dernièrement, l'attaquant de l'AEK Athènes, Levi Garcia, était annoncé sur les tablettes lensoises, mais les dirigeants grecs ont finalement réussi à le convaincre de prolonger.

Désormais, c'est l'attaquant du RC Strasbourg, Habib Diallo, qui est sondé par le RC Lens. Selon les informations dévoilées par L'Équipe, le buteur strasbourgeois plaît beaucoup aux dirigeants sang et or, mais le dossier s'annonce complexe car le RCSA ne compte pas le laisser filer pour une petite somme d'argent.

L'arrivée d'un piston également d'actualité au RC Lens

Toujours d'après les renseignements du quotidien sportif, il n'est pas impossible qu'un piston supplémentaire vienne renforcer l'effectif de Franck Haise avant la fin du mercato estival, selon ses propos accordés au média jeudi. "S’il n’y a pas de départ majeur, ce qui devrait être le cas car les portes sont fermées, il pourra y avoir un joueur supplémentaire à vocation défensive, ce qui ne veut pas dire défenseur central. Quelqu’un qui puisse nous amener un vrai plus dans la rotation, notamment au poste de piston, et pas forcément avec de la polyvalence car on en a déjà."

Pour le moment, aucun nom n'a filtré concernant les pistes potentielles pour renforcer le poste de piston, mais le dernier mois de mercato s'annonce encore bien agité chez les Sang et Or.