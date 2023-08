En cette fin de mercato, l’OM prévoit de recruter un attaquant supplémentaire. Mais son arrivée dépendra des départs dans ce secteur de jeu.

Mercato OM : Une arrivée conditionnée par le départ de Cengiz Ünder

Présent jeudi en conférence de presse, le président Pablo Longoria a lâché quelques indices concernant la suite du mercato de l’Olympique de Marseille. La direction marseillaise compte ralentir la cadence dans le sens des arrivées. Il faut dire que depuis l’ouverture du marché des transferts, le club phocéen a déjà bouclé l’arrivée de six nouvelles recrues de haut niveau.

C’est surtout dans le secteur offensif que l’OM s’est considérablement renforcé avec les signatures de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye. Désormais, aux yeux du président Pablo Longoria, l’effectif marseillais est quasiment au complet. « Si on doit être franc et si on analyse l'effectif, sauf en position de latéral droit, on a un effectif où tous les postes sont doublés. On est au complet sauf s’il y a le départ d'un joueur », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Cela signifie que si Cengiz Ünder venait à rejoindre Fenerbahçe dans les jours à venir, l’OM se mettrait en quête d’un nouveau renfort offensif pour le remplacer. C’est du moins l'analyse faite par Le Phocéen, qui explique dans son article du jour que les dirigeants marseillais ont même déjà prévu de recruter un nouvel ailier, capable d’évoluer sur les deux côtés, en cas de départ de l’attaquant turc.

Le probable départ de Ruslan Malinovskyi aura un impact

À ce stade, aucune piste spécifique n'a encore été dévoilée pour ce poste. Les dirigeants marseillais se montrent discrets et pourraient réserver une nouvelle surprise de taille aux supporters dans les semaines à venir. Tout dépendra certainement du départ ou non de Cengiz Ünder. En parallèle, la situation de Ruslan Malinovskyi pourrait également avoir un impact sur le secteur offensif.

Six mois après son arrivée en provenance de l’Atalanta Bergame, le milieu offensif ukrainien n'est pas parvenu à se hisser à la hauteur des attentes placées en lui. Il est, lui aussi, susceptible de faire ses valises de Marseille cet été pour un retour en Serie A. Si son départ venait à se concrétiser, cela laisserait un vide dans le secteur offensif de l’OM qu’il faudra vite combler. Les dirigeants semblent donc se préparer à ces éventualités, prouvant ainsi leur engagement à maintenir un effectif compétitif et équilibré pour la saison à venir.