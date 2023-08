Une nouvelle piste attribuée au LOSC est révélée, en prévision du départ de Jonathan David. Elle mène vers un attaquant évoluant au Genoa, club promu en Serie A.

Mercato LOSC : Lille se montre exigeant pour Jonathan David

Le LOSC cherche un point de chute à son attaquant vedette, Jonathan David. Après trois saisons consécutives à Lille, il dispose d’un bon de sortie cet été. Mais deux mois après l’ouverture officielle du mercato d’été, il est toujours dans le Nord. Son nom avait pourtant été associé à un club au moins, dans les cinq grands championnats. En Ligue 1, le buteur de Lille OSC était ciblé par le PSG avant le limogeage de Christophe Galtier. En Premier League, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Tottenham et Newcastle l’ont courtisé un temps. Et le championnat anglais est bien la préférence de David Jonathan. Dernièrement, il a suscité l'intérêt du club saoudien Al-Hilal.

L’AC Milan en Serie A apprécie aussi son profil, et en Espagne le joueur de 23 ans rêve d’un club : « Le FC Barcelone a toujours été mon club préféré », avait-il déclaré sur Winamax TV, en mars. Malgré tous ces intérêts, et non des moindres, David Jonathan n’est pas encore transféré. En effet, la direction du LOSC a repoussé des offres et attend toujours une plus importante. Elle espère vendre l’international canadien (40 sélections, 24 buts) à 60 M€ au moins.

Mercato LOSC : Kelvin Yeboah dans le viseur de Lille

Dans l’attente de trouver un preneur à son décisif avant-centre, le LOSC aurait des vues sur Kelvin Yeboah, un attaquant italo-ghanéen. Selon les informations de Sport Italia, les Dogues ont coché le nom du joueur du Genoa. Ils songent à lui pour être la doublure de David Jonathan, si ce dernier reste finalement dans l'équipe de Paulo Fonseca. Dans le cas contraire, le natif d’Accra (Ghana) prendrait sa place.

Kelvin Yeboah est sous contrat à Gênes jusqu’en 2026, mais il ne rentre pas dans les plans du club italien. Pour preuve, il était prêté au FC Augsburg la saison dernière (entre janvier et juin 2023). Selon Transfermarkt, la cible du LOSC vaut 3,5 M€ sur le marché des transferts. Toulouse FC serait également sur les rangs pour Kelvin Yeboah d'après la source italienne.