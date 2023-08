Alors que Niels Nkounkou se rapproche de l'Eintracht Francfort, Jean-François Soucasse a fait le point sur la situation du latéral gauche français.

Mercato ASSE : Jean-François Soucasse souhaite garder Niels Nkounkou

C'est le feuilleton de l'été côté stéphanois. Après avoir pourtant levé son option d'achat le 1er juin dernier, l'AS Saint-Étienne craint un départ de Niels Nkounkou. Le latéral gauche de 22 ans ne souhaite pas poursuivre l'aventure avec les Verts, à en croire ses propos dans les colonnes de L'Équipe. Il avait été très clair : « J’ai l'ambition de jouer en première division […]. S'il faut leur dire tous les jours que je veux partir, je le ferai. Je ne me lasserai pas. Maintenant, garder un joueur contre son gré, je crois que ce n'est pas la bonne solution ».

La situation devient de plus en plus compliquée à gérer pour la direction sportive du club. On parle ici d'un de ses meilleurs éléments, qui a laissé de très bons souvenirs aux supporters en seulement quelques mois (6 buts, 7 passes décisives en 20 matchs). Son transfert définitif devait clôturer les débats sur son avenir. Cependant, les velléités de départ du joueur ont redistribué les cartes. Interrogé par BeIN Sports avant le premier match de Ligue 2 contre Grenoble, Jean-François Soucasse espère pouvoir le garder : « Niels Nkounkou ? Il va rester, c'est en tout cas la volonté du club ».

L'ASSE recherche un profil offensif

Après avoir évoqué le cas Nkounkou, Jean-François Soucasse a également été questionné sur la priorité de l'ASSE dans le mercato estival. Le président exécutif du club forézien a annoncé l'étude de joueurs offensifs : « On recherche un profil qui pourrait jouer côté gauche ou côté droit, pour mener à bien le projet. On a besoin de concurrence dans pas mal de postes, dont celui-là en particulier ».

Outre Niels Nkounkou, plusieurs mouvements ont déjà été annoncés par l'AS Saint-Étienne. Côté arrivées, l'option d'achat de Mathieu Cafaro a été levée en même temps que celle de Nkounkou. Gaëtan Charbonnier a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, tandis que Dylan Batubinsika et Ibrahim Sissoko ont signé. Au niveau des départs, le club ligérien a fait le ménage en transférant de nombreux indésirables (Giraudon, Camara, Maçon, Namri, Pintor, Raveyre...). Jean-Philippe Krasso, meilleur buteur des Verts la saison passée avec 17 réalisations, a pris le chemin de l'Etoile Rouge de Belgrade.