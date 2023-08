Alors que Dimitri Payet a été écarté de l'OM à la fin de son contrat, Steve Mandanda a encore du mal à digérer ce choix de la direction marseillaise.

Mercato OM : Steve Mandanda ne voulait pas partir comme ça

Interrogé dans l'Équipe du Soir sur son passage, et surtout sur la fin de son parcours à l'OM, Steve Mandanda a d'abord expliqué qu'il aurait voulu que les choses se passent différemment. "La fin à Marseille n'a pas été celle que j'aurais espérée", explique l'actuel gardien de but du Stade Rennais, qui continuer à briller en Ligue 1 ces derniers mois.

Cependant, au lorsqu'il parle de l'OM, et notamment de Pablo Longoria, Steve Mandanda ne peut pas trop en dire, en raison de son projet de reconversion professionnelle, après sa carrière, où il devrait retourner à Marseille. Il est vrai que, après 16 ans passés au club, l'ancien portier marseillais méritait sans doute un peu mieux qu'un transfert dans un autre club de Ligue 1, bien qu'il ait tout de même reçu une belle ovation de la part du Vélodrome, au moment de son départ du club.

Dimitri Payet méritait une meilleure fin

Cependant, Steve Mandanda se montre un peu plus incisif, au moment d'évoquer le départ de Dimitri Payet de l'OM cette saison. "C'est sûr que c'est toujours dommage et difficile quand ça se termine de cette façon, parce que Dim' méritait une fin différente avec l'OM, assure l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille. C'est le foot, des décisions sont prises par les coachs, les dirigeants, on doit faire avec. Je lui souhaite de retrouver un projet où il pourra s'éclater."

Plusieurs clubs seraient déjà sur les rangs pour accueillir le milieu offensif de 36 ans. Des pistes comme l'Arabie Saoudite et le Besiktas sont évoquées pour Dimitri Payet. En Ligue 1, une formation s'intéresserait à lui, et il s'agit du Stade Rennais où il pourrait, justement, retrouver son ancien coéquipier et ami, Steve Mandanda.