Désireuse de s'offrir des joueurs phares sur ce mercato estival, l'Arabie saoudite fonce sur le gardien du Stade Rennais, Steve Mandanda.

Mercato Stade Rennais : L'Arabie saoudite contacte Steve Mandanda

Ce n'est pas un club, mais plutôt un pays qui réalise un début de mercato estival sur les chapeaux de roues. Ayant l'ambition d'agrandir son image et son rayonnement dans le monde entier, l'Arabie saoudite ne cesse de s'offrir de véritables stars du football mondial. Après Cristiano Ronaldo l'hiver dernier qui s'est engagé à Al-Nassr, Karim Benzema a fait de même il y a près de deux semaines, en rejoignant les rangs Al-Ittihad, scellant défintivement son histoire avec le Real Madrid.

Récemment, c'est N'Golo Kanté qui est de plus en plus proche de filer au Moyen-Orient, dans le même club que Karim Benzema. Et désormais, un autre monument du football français est sur les tablettes de l'Arabie saoudite, en la personne de Steve Mandanda. Arrivé l'été dernier au Stade Rennais après 14 saisons passées à l'OM, le portier de 38 ans a montré qu'il en avait encore sous le gant, et semble bien parti pour être titulaire la saison prochaine. Mais d'après les informations révélées par Foot Mercato, son agent a été sondé par l'Arabie saoudite, qui souhaite s'attacher les services du gardien du Stade Rennais cet été.

Refus immédiat de la part de Steve Mandanda

Toujours selon les informations de Foot Mercato, Steve Mandanda et son agent n'auraient tout simplement pas donné suite à cette prise de contact effectuée par le Moyen-Orient. Le joueur se sent bien à Rennes, et compte rempiler d'une saison avec les Rouge et Noir. Une décision qui fait grandement les affaires du SRFC, qui aura besoin de l'expérience de son portier pour être performant la saison prochaine en coupe d'Europe. Pour rappel, le Stade Rennais disputera l'Europa League après avoir arraché la qualification lors de la dernière journée de Ligue 1, et le SRFC aura besoin de ses joueurs cadres pour faire mieux que l'an dernier.