À une semaine du début de la saison en Ligue 1, l’avenir de Kylian Mbappé est toujours en pointillés au PSG. Mais les fans du Real Madrid l’attendent déjà.

Mercato PSG : Alcaraz est impatient d’applaudir Kylian Mbappé au Real

Alors qu’il participe au Masters 1000 de Toronto au Canada, Carlos Alcaraz s’est exprimé sur les rumeurs annonçant Kylian Mbappé au Real Madrid cet été. Pour le nouveau numéro 1 de tennis, grand fan des Merengues, la venue de l’attaquant de 24 ans serait un bonheur pour le peuple madrilène.

« Tous les supporters madrilènes veulent voir Mbappé à Madrid. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, tout le monde veut l'avoir dans son équipe. Je vois des mèmes de Mbappé à Madrid, ça me fait rire. J'espère qu'on lira que Mbappé vient à Madrid, j'adorerais ça », a déclaré le prodige de 20 ans en conférence de presse à une question du journaliste espagnol Nelson Pérez. Après le départ de Karim Benzema, tout Madrid semble désormais impatienter d’accueillir le numéro 7 du Paris Saint-Germain cet été. Toutefois, Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes devraient encore vouloir négocier avec Nasser Al-Khelaïfi et les siens.

Le Paris SG attend le Real Madrid pour Kylian Mbappé

En cas de départ cet été, Kylian Mbappé n’a qu’une seule destination en tête : le Real Madrid. Pour autant, le vice-champion d’Espagne n'a toujours pas lancé la moindre manoeuvre en faveur du PSG pour s'attacher les services du capitaine de l’équipe de France. De son côté, le club de la capitale française, qui refuse de le voir partir gratuitement dans un an, attend avec impatience un geste de Florentino Pérez pour rapidement trouver un accord afin de se séparer définitivement de Mbappé, qui est déjà mis à l’écart de l’équipe première de Luis Enrique.