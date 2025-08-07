Mercato : Liverpool accélère pour un chouchou du PSG

Liverpool vise un crack du PSG pendant ce mercato estival, mais les dirigeants parisiens veulent 100 millions d’euros pour leur joueur.

Mercato PSG : Liverpool fonce sur un crack du Paris SG

Le PSG est en danger pour l’une de ses pépites. Bradley Barcola plaît à Liverpool depuis quelques semaines. Le club anglais songe sérieusement à attirer l’ailier français du PSG avant la fin du mercato. Le nouvel entraîneur des Reds, Arne Slot, veut le joueur. Il l’a inscrit sur sa short-list. Mais Paris n’est pas vendeur à prix cassé. Les Reds devront casser leur tirelire pour réussir ce coup.

Lire aussi : Transfert choc au PSG : Compromis acté pour Zabarnyi !

Bradley Barcola entre pleinement dans les plans de Luis Enrique et de la direction du club de la capitale. Raison pour laquelle les pensionnaires du Parc des Princes ont fixé un prix XXL. L’Equipe évoque un tarif de 100 millions d’euros. Un montant jugé excessif, même pour un club aussi dépensier que Liverpool.

À voir

Mercato : Le PSG finalise un coup à Lille, accord signé !

Lire aussi : PSG : Trois clubs jouent avec les nerfs d’Al-Khelaïfi

En cas d’échec sur ce dossier, les dirigeants anglais pourraient se rabattre sur Rodrygo. L’ailier brésilien, de plus en plus en retrait à Madrid, est une autre option. Liverpool a déjà investi gros. Wirtz, Frimpong, Kerkez et Ekitiké ont rejoint l’effectif. Mais les Reds cherchent encore. Et Paris, pour l’instant, reste ferme.