ASSE : Une fin du mercato XXL se profile à Saint-Etienne

L’ASSE est passée à l’offensive cette semaine en réalisant deux transferts officielles. Toutefois, le mercato stéphanois n’est pas refermé. Une arrivée est imminente, ainsi que des départs.

Mercato : Ferreira et Annan renforcent l’ASSE, Stojkovic arrive

L’ASSE s’est renforcée en défense avec l’arrivée de deux défenseurs latéraux. Les signatures de João Ferreira (24 ans) et Ebenezer Annan (22 ans) ont été officialisées respectivement mercredi et ce jeudi. Le premier est arrivé de Watford en Championship contre 3 M€ hors bonus, tandis que le deuxième a débarqué de l’Etoile Rouge de Belgrade, pour un montant estimé à 2 M€, sans les bonus.

Le Portugais et l’international Ghanéen (2 sélections) seront suivis par Strahinja Stojkovic. Ce dernier est également un arrière latéral (droit). De plus, il est en provenance du Red Star en Serbie, comme Ebenezer Annan. Selon les médias serbes, l’indemnité de transfert de la pépite de 18 ans est estimée 2,3 M€. Son transfert pourrait même atteindre entre 4 M€ et 5 M€ avec les bonus.

ASSE : Duffus en attente, Ekwah absent

L’AS Saint-Etienne a aussi recruté Joshua Duffus gratuitement. Il est arrivé libre de Brighton en Premier League, mais la signature du jeune attaquant anglais n’est pas encore officielle, car il n’a pas encore tous ses documents administratifs.

Le mercato des dirigeants de Kilmer Sports Ventures ne sera pas clos par la prochaine signature de Strahinja Stojkovic. Ils se sont lancés à la recherche d’un milieu défensif par précaution, pour pallier l’absence de Pierre Ekwah, qui n’a pas participé à la préparation estivale et souhaite quitter le club relégué en Ligue 2.

La fin de mercato s’annonce animée à Saint-Etienne

Les derniers jours du marché des transferts s’annoncent du coup très animés, surtout dans le sens des départs. Très convoité en Ligue 1 et en Europe, Lucas Stassin pourrait faire l’objet d’un transfert dans les derniers instants du mercato, si l’ASSE reçoit une offre qui atteint 20 M€.

Yvann Maçon, Dylan Batubinsika et Benjamin Bouchouari sont eux sur le départ. Il n’entre plus dans les plans d’Eirik Horneland et ils sont sur le marché. En fonction donc des départs dans les prochains jours, KSV sera obligé de réajuster son recrutement avant la fermeture du mercato.

Mercato : 17 M€ déjà investis dans le recrutement

Pour rappel, le groupe canadien a recruté, précédemment, trois nouveaux joueurs : Mahmoud Jaber (milieu de terrain), Chico Lamba (défenseur central) et Lassana Traoré (arrière gauche). Il avait également levé les options d’achat d’Irvin Cardona, Maxime Bernauer et évidemment Pierre Ekwah.

Selon l’estimation de Transfermarkt, la Direction de l’AS Saint-Etienne a investi près de 17 M€ (hors bonus) dans le recrutement, à trois semaines de la fin du marché.