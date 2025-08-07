FC Nantes : Un flop déchire une offre venue de la Russie

Marcus Coco dit non à un transfert en Russie pendant ce mercato estival. Il était annoncé sur les tablettes d’un club russe, mais il a finalement changé de décision.

Mercato FC Nantes : Un indésirable rejette une offre d’un club russe

Marcus Coco ne rejoindra pas le FK Akron Togliatti. L’ailier guadeloupéen, sans club depuis son départ du FC Nantes, a finalement renoncé à ce transfert, évoquant des raisons liées à la guerre en Ukraine. Il est resté en France. Le mercredi 6 août, alors qu’il était annoncé en Russie, Coco a disputé un match amical avec l’UNFP face au Paris FC (2-2), à Meudon.

Le joueur de 29 ans devait s’engager avec le FK Akron Togliatti, un club de première division russe. Mais tout a basculé au dernier moment. « Mes parents n’ont pas souhaité que je me lance dans cette aventure pour les raisons que tout le monde connaît. Je l’ai annoncé à la dernière minute, mais pas le jour même. Maintenant, c’est fait. », a-t-il dit après la rencontre.

Il n’est donc jamais arrivé à Togliatti. La décision, prise juste avant la signature, a été difficile mais assumée. Certains ont cru à une disparition, il dément avec humour. « Je ne suis pas disparu, il ne me recherche pas », a-t-il ajouté.