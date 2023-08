Après un début de mercato très calme, le FC Nantes se montre actif. Si plusieurs joueurs sont arrivés, deux recrues ne devraient plus tarder au FCN.

Mercato FC Nantes : Ça bouge enfin au FCN

Le FC Nantes n'était pas loin de vivre une saison 2022-2023 cauchemardesque. Alors que bon nombre de supporters imaginaient le club en Ligue 2, les Canaris se sont sauvés de justesse lors des dernières journées. Après s'être séparé d'Antoine Kombouaré, du mouvement était à prévoir pour tenter d'oublier l'année passée.

Et on peut dire que le FCN est plus actif du côté des départs. Depuis le début du mercato, plusieurs joueurs ont quitté la Loire, et pas des moindres, Ludovic Blas est parti rejoindre les rangs du Stade Rennais, Andy Delort s'est envolé au Qatar et Andrei Girotto s'est engagé en Arabie saoudite avec Al-Taawoun. Forcément, pour combler ces départs, la direction des Canaris s'est activée et plutôt rapidement, puisqu'en une semaine Lamine Diack et Ronaël Pierre-Gabriel ont été officialisés. Les dirigeants nantais ne devraient pas s'arrêter en si bon chemin, puisque selon les informations de L'Équipe, Chidozie Awaziem devrait faire son retour à Nantes, lui qui appartient à Boavista.

Chidozie Awaziem et Douglas Augusto bientôt au FC Nantes

Un accord pour une durée de 4 ans a été trouvé pour le retour de Chidozie Awaziem qui a joué 23 matchs sous le maillot des Canaris. Si Waldemar Kita n'avait pas donné son accord pour son transfert, il semblerait qu'il ait changé d'avis. Autre information évoquée par Ouest-France, l'équipe entraînée par Pierre Aristouy aurait bouclé le transfert de Douglas Augusto pour un montant de 5 millions d'euros en provenance du PAOK Salonique. L'officialisation ne devrait pas tarder en attendant les résultats de la visite médicale.

Alors que les supporters s'inquiétaient du recrutement du FC Nantes, la direction s'est activée ces derniers jours après avoir échoué sur plusieurs pistes. Pour autant, le mercato ne semble pas terminé du côté du FCN qui vise Marquinhos pour renforcer son attaque.