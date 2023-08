Désireux d'offrir des renforts de qualité à Pierre Aristouy, le FC Nantes veut tenter de s'attacher les services de Marquinhos dans les jours à venir.

Mercato FC Nantes : Le FCN se renseigne sur Marquinhos

Le dernier mois de mercato estival a débuté, et le FC Nantes compte bien se renforcer un peu plus, surtout après la triste prestation face au FC Lorient mercredi en amical (3-1). Les Canaris ont été dominés par une belle équipe lorientaise, et ont affiché des lacunes semblables à celles observées la saison dernière. Jusqu'à présent, le recrutement est bien trop léger, avec seulement trois recrues officialisées, que sont Hugo Barbet, Lamine Diack et Ronaël-Pierre Gabriel.

De ce fait, les dirigeants nantais veulent profiter des dernières semaines de mercato pour corriger le tir et renforcer l'effectif. Le secteur offensif est particulièrement visé par les Canaris, eux qui cherchent toujours le parfait remplaçant à Ludovic Blas. En ce sens, c'est du côté d'Arsenal que le FCN pourrait bientôt frapper un grand coup. Selon les informations révélées par Foot Mercato, les Jaune et Vert sont très emballés à l'idée de faire signer Marquinhos, l'ailier des Gunners. La source indique qu'un prêt serait à l'étude.

Yunus Akgun proche de signer au FC Nantes

Selon les informations de Ouest-France, en attendant de connaître la suite des évènements pour Marquinhos, le FC Nantes serait tout proche de boucler l'arrivée de l'ailier turc Yunus Akgun. Le jeune joueur de 23 ans devrait arriver prochainement, sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Galatasaray. Le journal indique également que le défenseur Chidozie Awaziem, appartenant à Boavista (Portugal), est toujours sur les tablettes du FCN, et qu'un latéral gauche est aussi recherché sur ce dernier mois de mercato estival.