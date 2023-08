Toujours en quête de nouveau renfort offensif, le RC Lens ne désespère pas pour l’arrivée de Levi Garcia en provenance de l’AEK Athènes.

Mercato RC Lens : Franck Haise n’a pas abandonné la piste Levi Garcia

Alors que le mercato estival entre dans sa phase finale, le RC Lens poursuit sa quête incessante de renforts offensifs. Suite au départ de Loïs Openda, le RCL explore plusieurs pistes pour trouver son digne successeur. Et parmi les noms qui résonnent avec insistance dans les couloirs du stade Bollaert, celui de Levi Garcia est au centre de toutes les attentions.

L’international trinidadien sort d’une excellente saison avec l'AEK Athènes, comptabilisant 18 réalisations et 7 passes décisives en 37 rencontres. De telles performances ont rapidement attiré l’attention des Sang et Or. Sauf que ce dossier s’annonce très difficile pour le RC Lens. Le joueur a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2028, signe de son attachement au club grec.

Cependant, malgré cette prolongation, le club entraîné par Franck Haise garde toujours espoir de le recruter d’ici la fin du mercato estival. En effet, selon le journaliste Mohamed Toubache-Ter, les clubs intéressés par le profil polyvalent de Levi Garcia attendent de voir l'issue du duel entre l'AEK Athènes et le Dinamo Zagreb (match aller le 8 août et match retour le 15 août) en Ligue des Champions pour passer à l’offensive pour sa signature.

L’arrivée décisive d’un actionnaire dans le dossier Levi Garcia ?

Une élimination prématurée de l'AEK Athènes pourrait éventuellement favoriser les négociations pour son transfert. Privé des finances lucratives de la Ligue des Champions, le club grec pourrait être contraint d'ouvrir la porte à un départ de Levi Garcia. C’est dans cette perspective que le RC Lens reste en embuscade sur cette piste offensive et pourrait même bénéficier d'un autre élément décisif dans ce dossier.

La Voix des Sports rapporte que l’arrivée de l’actionnaire minoritaire recherché depuis plusieurs mois devrait se concrétiser durant le mois d’août, soit avant la fermeture du marché prévu le 1er septembre à partir 23h. Dans ces conditions, le RC Lens pourrait tenter un transfert qui semble difficile aujourd’hui, mais pas impossible. C’est la raison pour laquelle le club entraîné par Franck Haise temporise depuis quelques semaines et résistent à la tentation d’agir dans la précipitation pour une éventuelle arrivée de Levi Garcia.

Pour le moment, une seule certitude demeure : si le RC Lens souhaite s'attacher les services de l’attaquant trinidadien, il devra ouvrir les cordons de sa bourse. L'AEK Athènes se montre très exigeant dans les négociations. Les dirigeants grecs ont déjà rejeté une première offre de 20 millions d'euros pour le transfert de leur pépite. Ses prétendants sont prévenus.