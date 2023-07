Après le départ de Loïs Openda à Leipzig, le RC Lens prépare une signature historique en Grèce pour renforcer son attaque. Les négociations sont en cours.

Mercato RC Lens : Un accord conclu avec Levi Garcia

Le RC Lens réalise un mercato estival intelligent avec l'arrivée de joueurs qui correspondent parfaitement au style de jeu de Franck Haise. Le coach lensois souhaite à présent attirer un nouvel attaquant afin de succéder à Loïs Openda. L’attaquant belge a rejoint le RB Leipzig contre un chèque d’environ 43 millions d’euros, laissant un grand vide au sein de l’attaque du RC Lens qu’il faudra rapidement combler.

Parmi les différentes pistes explorées en interne, un nom se distingue, celui de Levi Garcia. L'international trinidadien est actuellement à l'AEK Athènes, où il brille par ses prestations remarquables. Lors du dernier match amical de son club face à Trabzonspor (3-1), il a marqué pour la troisième fois consécutive, ce qui a convaincu les dirigeants du RC Lens de passer à l’offensive pour sa signature. Ces derniers auraient d'ailleurs conclu un accord de principe avec le joueur de 25 ans pour son transfert en Ligue 1 cet été.

Un montant compris entre 15 et 20 millions d'euros

La finalisation de sa signature dépend désormais d'un accord avec l'AEK Athènes. L'Équipe revient sur ce dossier et révèle que le RC Lens souhaite boucler le transfert de Levi Garcia pour un montant compris entre 15 et 20 millions d'euros. Si cela se concrétisait, il s'agirait du « plus gros transfert de l'histoire du championnat grec et du plus gros investissement jamais réalisé par le club lensois », indique la source.

Le RC Lens semble même déterminé à conclure cette transaction le plus rapidement possible, en finalisant l'arrivée de Levi Garcia d'ici le 15 août prochain. Au-delà de cette date, le club nordiste se tournera vers d'autres plans pour renforcer son secteur offensif. Cette stratégie de recrutement bien ciblée témoigne de l'intelligence et de la rigueur avec laquelle le club lensois engage le marché des transferts.

Franck Haise a recherché un attaquant qui correspond parfaitement à son style de jeu, et Levi Garcia semble cocher toutes les cases. En réussissant à finaliser sa signature, le RC Lens pourra compter sur un renfort de poids pour la saison à avenir. Dans le cas contraire, les Sang et Or devront se rabattre sur d’autres pistes.