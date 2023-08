Alexis Sanchez s’éloigne d’un retour à l’OM. Ses récentes actions sur les réseaux sociaux en disent long sur l’issue des négociations avec Marseille.

Mercato OM : Alexis Sanchez se désabonne des comptes de Marseille

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez a réalisé une saison remarquable à l’Olympique de Marseille avec un bilan de 18 rencontres en 44 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. La contribution de l'attaquant chilien a été inestimable pour l'équipe phocéenne. Convaincue de ses performances, la direction de l’OM a naturellement exprimé son désir de conserver cet atout offensif majeur et a entamé des négociations en vue d’étendre son contrat. Sauf que ces discussions n’ont abouti à aucun accord.

Malgré les offres transmises par Pablo Longoria et son équipe, Alexis Sanchez a refusé d’étendre son bail. Depuis le 1er juillet dernier, l’attaquant de 34 ans est libre de tout contrat et n’a pas encore trouvé un nouveau point de chute, en dépit de sa préférence pour un retour à l’Inter Milan. Pour le moment, il est évident que l’ancien attaquant du FC Barcelone ne souhaite plus être en lien avec Marseille, comme en témoignent ses actions sur les réseaux sociaux. En effet, Alexis Sanchez s’est désabonné de l’OM, et ne suit plus aucun de ses coéquipiers marseillais sur Instagram.

L'OM prépare l'avenir sans Alexis Sanchez

Ce geste laisse présager la fin des négociations entre Marseille et le joueur expérimenté, qui n’a visiblement pas l’intention de revenir dans la cité phocéenne. Même si certains supporters estiment que l'ancien joueur d'Arsenal attendait tout simplement de savoir si l’équipe se qualifiera pour les phases de poules de la Ligue des Champions avant de prendre une décision définitive, il semble qu’Alexis Sanchez ait déjà tourné la page. Excepté un rebondissement de dernière minute, il ne reviendra pas à l’OM.

De son côté, le club entraîné par Marcelino a bien compris ce message caché. Face à cette situation, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont déjà pris des mesures pour l’avenir sans Alexis Sanchez. La direction phocéenne a considérablement renforcé son attaque avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye. Les Olympiens se préparent à relever des défis cette saison et de réaliser des performances exceptionnelles sur le terrain.