Déterminé à renforcer son secteur offensif durant ce mercato, le RC Lens a entamé en coulisse des négociations pour s'offrir un jeune talent marocain.

Mercato RC Lens : Les négociations en cours pour Zakaria El Ouahdi

En cette fin de mercato estival, le RC Lens est déterminé à attirer un nouvel avant-centre afin de compenser le départ de Loïs Openda. Parmi les pistes explorées dans ce sens, les noms de Levi Garcia (AEK Athènes) ou encore Michy Batshuayi (Fenerbahçe SK) circulent déjà dans les coursives du stade Bollaert. Toutefois, la recherche d'un nouveau numéro 9 n'empêche pas les dirigeants de travailler sur d'autres noms.

L'entraîneur Franck Haise a lui-même confirmé cette approche dans une récente interview accordée à La Voix des Sports, en déclarant : « sur un ou deux postes, on doit se renforcer ». Le club lensois souhaite apporter aussi du renfort sur son côté droit. Les dirigeants du RCL ont l'intention de recruter un nouveau piston pour épauler Przemyslaw Frankowski dans ce secteur de jeu. Pour cela, leurs regards se sont tournés vers un jeune prodige marocain.

Le journaliste italien Ignazio Genuardi assure en effet que Zakaria El Ouahdi a tapé dans l’œil du RC Lens. Le piston droit de 21 ans a récemment remporté la CAN U23 avec la sélection du Maroc et a brillé au sein de son club, le RWD Molenbeek. Zakaria El Ouahdi a été l’un des grands artisans de la montée du club belge en Jupiler Pro League, avec un bilan de 7 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées en 27 rencontres. Ses prouesses ont rapidement attiré l’attention des Sang et Or.

Une forte concurrence pour Zakaria El Ouahdi

La source précise que des émissaires RC Lens, qui ont supervisé le jeune joueur à plusieurs reprises, ont entamé des discussions avec la direction du RWD Molenbeek en vue d’un possible transfert. Cependant, le club entraîné par Franck Haise devra faire face à une concurrence acharnée pour s'attacher les services d'El Ouahdi. Des clubs tels que le RB Leipzig, le PSV et Feyenoord sont également intéressés par le profil prometteur du jeune joueur. Alors que la bataille pour sa signature s'intensifie, le RC Lens devra faire preuve de détermination et de générosité en vue de rafler la mise dans ce dossier.