Deux jeunes pépites des Girondins de Bordeaux ont été recrutées par le RC Strasbourg. Un double transfert estimé à 19 millions d'euros.

Mercato RC Strasbourg : Junior Mwanga et Dilane Bakwa signent au RCSA

Le RC Strasbourg a visiblement décidé d'aller piller une bonne partie des jeunes espoirs de Ligue 2. Alors que le club alsacien travaille sur la piste Saïdou Sow, du côté de l'ASSE, le RCSA vient, en parallèle, d'officialiser deux nouvelles recrues. Celles des anciens Bordelais Junior Mwanga et Dilane Bakwa. Deux jeunes talents en devenir, que Strasbourg a réussi à s'offrir, en déboursant près de 19 millions d'euros, plus d'autres bonus qui s'activeront plus tard. Si la durée du contrat du premier n'est pas encore connue, le deuxième a signé pour quatre ans.

Deux joueurs très prometteurs débarquent donc en Alsace. Junior Mwanga est un défenseur central, tandis que Dilane Bakwa est un ailier gauche. Un duo qui vient renforcer le banc strasbourgeois, et étoffer l'effectif de Patrick Vieira, très friand des deux joueurs, notamment du fait de leur polyvalence. À 20 ans, les anciens Girondins vont pouvoir laisser éclater leur talent en Ligue 1, dans un effectif plein de jeunes papités prêtes à exploser.

Saïdou Sow bientôt sous les couleurs du RCSA

À quelques jours de la reprise de la Ligue 1 contre l'OL, qui se jouera sans un Anthony Lopes blessé, le RC Strasbourg continue de faire ses emplettes. Comme évoqué un peu plus haut, le défenseur central de l'ASSE, Saïdou Sow, jouit d'un gros crédit auprès de la direction alsacienne, qui adorerait l'enrôler. D'autant que Saint-Etienne et Laurent Batlles ne comptent plus vraiment sur lui. Un transfert à hauteur de 4 millions d'euros est évoqué. Lui aussi va signer pour quatre ans avec le RCSA, qui a devancé le Stade de Reims sur ce dossier.