À six jours de la reprise du championnat pour l'OL avec un déplacement à Strasbourg, un coup dur se précise pour Laurent Blanc.

OL : Anthony Lopes absent face au RC Strasbourg ?

L'Olympique Lyonnais pourrait bien ne pas être au complet dimanche prochain pour la réception du RC Strasbourg. Touché à la tête sur le second but de Crystal Palace, samedi soir en amical, Anthony Lopes souffre de la mâchoire, et sa présence sur la pelouse de la Meinau est incertaine, d'après les informations divulguées par Le Progrès. Si cela venait à se confirmer, ce serait un coup dur pour Laurent Blanc, lui qui doit déjà faire face à un effectif en manque de renforts depuis le début du mercato.

Après la rencontre face à Crystal Palace, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais n'a pas caché son mécontentement, et a lâché une phrase énigmatique sur son avenir, qui en dit long sur l'ambiance qui règne actuellement au sein du club rhodanien. "Le plus important, ce sera contre Strasbourg, si d'ici là il y a un entraîneur à Lyon." La semaine pourrait donc être extrêmement agitée à Lyon.

L'inquiétude continue de grandir à l'OL

L'Olympique Lyonnais a clôturé sa préparation de la pire des manières samedi soir. Opposés à Crystal Palace, les Gones se sont logiquement inclinés 2-0 au cours d'un match où ils étaient nettement en dessous malgré plusieurs occasions de revenir dans la partie. Le bilan de la préparation lyonnaise est donc bien triste, avec une victoire et quatre défaites en cinq rencontres disputées. Le déplacement à Strasbourg dimanche prochain s'annonce bien difficile, et le contexte est déjà tendu alors que le championnat n'a même pas encore repris.