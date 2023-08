Désireux de renforcer encore un peu plus son secteur offensif, le PSG veut faire venir Randal Kolo Muani, et Francfort serait déjà prêt à céder.

Mercato PSG : Francfort prêt à vendre Randal Kolo Muani

Après Gonçalo Ramos, le PSG va t-il réussir à s'offrir Randal Kolo Muani avant la fin du mercato estival ? Si cela semblait bien compromis il y a encore quelques semaines, la piste s'est considérablement relancée ces derniers jours, et les dirigeants parisiens pourraient même obtenir gain de cause. D'après les informations révélées ce mardi par Christopher Michel, l'Eintracht Francfort aurait revu ses exigences à la baisse, et serait prêt à accepter un échange de joueurs associé à une compensation financière pour céder Randal Kolo Muani.

Une nouvelle extrêmement positive pour le Paris Saint-Germain, qui ne souhaite pas lâcher 100 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant français. Le club de la capitale songerait à inclure Hugo Ekitike dans la transaction afin de faire baisser le prix. Reste à savoir si l'ancien joueur du Stade de Reims correspondra au profil recherché par les dirigeants allemands.

Le PSG veut bâtir une équipe sans Kylian Mbappé

Cela n'est plus un secret pour personne, Kylian Mbappén'est plus le bienvenu au Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs jours maintenant, l'attaquant français s'entraîne avec les joueurs indésirables qui sont invités à trouver un nouveau point de chute avant la fin du mercato estival. La position de Nasser Al-Khelaïfi vis-à-vis de l'attaquant français n'a pas changé, et le président du PSG souhaite toujours le vendre dans les semaines à venir.

Pendant que le bras de fer entre les deux hommes se prolonge, les dirigeants parisiens travaillent en coulisse pour faire en sorte que l'absence du natif de Bondy ne se fasse pas ressentir dans les résultats du club. La priorité est donc de recruter un deuxième ataquant capable d'évoluer aux côtés de Gonçalo Ramos, et Randal Kolo Muani est le profil parfait pour faire oublier Kylian Mbappé.