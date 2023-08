Alors que Francesco Farioli a été nommé à la tête de l'OGC Nice, il pourrait faire face au départ de Jean-Clair Todibo, qui intéresse Manchester United.

Mercato OGC Nice : Jean-Clair Todibo en discussion avec Manchester United

L'OGC Nice prépare prudemment sa révolution après un exercice difficile. Marqué par l'affaire Christophe Galtier, le Gym a vécu une fin de championnat catastrophique sous Didier Digard, qui se voit quitter les Aiglons seulement six mois après son arrivée sur le banc. Pour le remplacer, les dirigeants misent alors sur Francesco Farioli.

Malgré de mauvais résultats, plusieurs joueurs sont scrutés par des équipes européennes, notamment Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo. Alors que le mois d'août a commencé, peu de supporters s'imaginaient garder les deux français aussi longtemps. Cependant, la situation pourrait changer pour le défenseur central puisque selon les informations de Fabrice Hawkins, Manchester United est en discussion avec son entourage.

L'arrivée de Todibo conditionnée au départ de Maguire

Si les Mancuniens veulent s'offrir le français, Erik ten Hag veut d'abord se séparer d'Harry Maguire. Cible de nombreuses critiques, l'Anglais n'est plus désiré depuis l'arrivée du technicien hollandais. Signe d'une confiance brisée entre les deux hommes, le coach lui a retiré le brassard de capitaine au profit de Bruno Fernandes. Un départ semble plus que probable et West Ham s'est positionné sur le dossier. De leur côté, les Red Devils espèrent boucler rapidement une vente qui permettrait d'accéler sur Jean-Clair Todibo.

Présent en conférence de presse la semaine dernière, Florent Ghisolfi n'exclut pas une vente de ces deux joueurs d'ici la fin du mercato. "Si toutes les parties peuvent se retrouver dans un transfert, ça peut se faireon n'a jamais attaché un joueur. On est en présence de deux joueurs et d'entourages très bien à Nice et très respectueux de l'institution, qui est de plus en plus forte et respectée par les autres clubs. Si on peut les conserver, on va les conserver." Les semaines s'annoncent donc très agitées sur la Côte d'Azur.