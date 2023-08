L’ASSE s’est lancé aux trousses d’un joueur évoluant aux Pays-Bas pour prendre la place de Niels Nkounkou (22 ans), en instance de transfert.

Mercato ASSE : Saint-Étienne piste Alex Bangura aux Pays-Bas

Alors que le dossier Antoine Leautey est refermé définitivement, selon le Courrier picard, l’ASSE aurait déniché Alex Bangura en deuxième division néerlandaise. La piste menant vers le défenseur du SC Cambuur est révélée par L’Équipe. « Saint-Étienne songe au Sierra-Leonais pour se renforcer », a écrit le quotidien sportif. Il est ciblé pour occuper le couloir gauche des l’équipe de Laurent Batlles. Plus concrètement, l’arrière de 24 ans devrait succéder à Niels Nkounkou, qui est en instance de transfert.

Écarté du groupe de l’AS Saint-Etienne, lors de la première journée de Ligue 2, samedi, il devrait rejoindre l’Eintracht Francfort, club avec lequel il a déjà un accord contractuel. « Alors que le départ de Niels Nkounkou à Francfort se précise, Saint-Étienne prospecte au poste de latéral gauche. Les Verts ont notamment ciblé Alex Bangura », a confirmé la source. Rappelons que Laurent Batlles a aligné Dennis Appiah à gauche, samedi, face à Grenoble Foot (0-1), en l'absence de Niels Nkounkou.

Mercato ASSE : Qui est la nouvelle cible de l'équipe de Laurent Batlles ?

Arrivé au SC Cambuur en 2018, l’international sierra-leonais est entré dans sa dernière année. La direction du club basé à Leeuwarden est donc disposée à négocier son départ. La valeur marchande du joueur formé à Feyenoord est estimée à 900 000 euros. Un tarif dans les cordes de l’ASSE qui n’a pas les grands moyens pour recruter.

Alex Bangura n’a jamais évolué en dehors des Pays-Bas. Il totalise 110 matchs toutes compétitions confondues avec le SCC, dont 56 en Eredivisie (l’élite néerlandaise). La saison dernière, la cible des Verts avait disputé 29 matchs en championnat et avait été titulaire 28 fois, pour un but et 3 passes décisives. Il avait même fini la saison avec le brassard de capitaine.