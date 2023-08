Un attaquant de Bordeaux courtisé par l’ASSE par le passé serait visé par Loïc Perrin, en quête de renforts, à trois semaines de la fin du mercato.

Mercato ASSE : Saint-Etienne en grande difficulté sur le marché

L’ASSE a perdu son premier match de la saison face à Grenoble (0-1). Cette défaite a indiqué clairement que l’ASSE a encore besoin de se renforcer, surtout offensivement, après avoir perdu son joueur décisif de la saison dernière, Jean-Philippe Krasso. Loïc Perrin en est conscient, mais comme il l’a expliqué récemment, l’ASSE peine à boucler les dossiers suivis par le club. « C'est toujours compliqué. On se confronte à pas mal de refus, soit des joueurs, soit des clubs […]. On n'est pas les seuls sur ces joueurs-là. On est en concurrence avec d'autres clubs, c'est la loi du mercato », avait-il regretté en conférence de presse.

L’ASSE a ainsi échoué sur plusieurs pistes, dont la dernière est Antoine Leautey. Amiens a fermé la porte de sortie à son joueur polyvalent, mais les Stéphanois, dont le budget de recrutement est limité, ne sont pas revenus à la charge. L’AS Saint-Etienne avait également été doublée par Bordeaux sur la piste Jérémy Livolant. Les Verts avaient jugé son prix à 1,2 millions d'euros trop élevé pour le montant qu’ils avaient prévu d’investir sur le capitaine de Guingamp.

Rémi Oudin sur la short-list de Saint-Etienne

Malgré ces difficultés, l’ASSE fait tout son possible, avec les moyens de bord, pour recruter d’autres joueurs. « On essaye de trouver les joueurs pour nous renforcer. Il reste encore un peu de temps quand même pour recruter », avait rassuré le coordinateur des Verts. Et parmi les noms répertoriés, il y aurait celui de Rémi Oudin. Une cible des Stéphanois, du temps où il était encore au Stade de Reims. Selon les informations de La Mise Au Vert, l’AS Saint-Etienne s’intéresse de nouveau au joueur de Bordeaux. « L’ailier de 26 ans verrait d’un bon œil un transfert dans le Forez, où son nom avait déjà été associé à celui de l’ASSE lors de l’été 2019 », a appris la source.

Rémi Oudin n’a plus qu’un an de contrat chez les Girondins, soit jusqu’en juin 2024. En plus, David Guion ne compte pas sur lui pour jouer la montée en Ligue 1. La preuve, il était prêté à Lecce toute la saison dernière. « L’ancien Rémois est indésirable du côté de Bordeaux et a été placé sur la liste des transferts », a confirmé le média.

Le natif de la Marne est certes évalué à 4 millions d'euros par Transfermarkt, mais il devrait être cédé à moindre coût, car il est entré dans sa dernière année de contrat. De ce fait, Bordeaux ne prendrait pas le risque de voir partir Rémi Oudin librement, dans quelques mois, alors qu'il l'avait acheté à 10 M€ à Reims en 2020.