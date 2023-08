Alors que l'OM s'est incliné mercredi soir en Grèce face au Panathinaïkos, les choix de Marcelino ont suscité des premiers signes d'inquiétude.

OM : Marseille déjà dos au mur pour la qualification en Ligue des Champions

À chaque début de saison du côté des supporters de l'OM, il y a les optimistes, ceux qui sont persuadés que Marseille va ramener un trophée, et les pessimistes, avec la peur de vivre une nouvelle saison remplie de désillusions. Et mercredi soir en Grèce, à la surprise générale, les hommes de Marcelino ont donné raison à ceux qui étaient déjà inquiets avant même le coup d'envoi de la rencontre.

Face à une équipe du Panathinaïkos solide et bien meilleure sur le plan physique, l'OM n'a quasiment jamais existé, et a souffert tout au long de la rencontre, encore plus après la 65e minute de jeu lorsque Geoffrey Kondogbia a été expulsé.

Alors, comment expliquer un tel écart de niveau entre les deux formations ? Pour de nombreux observateurs, Marcelino a sans doute été trop attentiste durant la rencontre. Le milieu marseillais, composé au départ de Geoffrey Kondogbia et de Jordan Veretout, a pris l'eau de toute part, obligeant la défense à sauver les meubles à de multiples reprises.

L'animation offensive, composée d'Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye et Azzedine Ounahi, ne s'est jamais mise en place, et l'OM ne pouvait pas espérer grand chose de cette rencontre. Un renforcement de l'entrejeu avec l'entrée d'un Mattéo Guendouzi ou Valentin Rongier aurait sans doute aider à reprendre le dessus, ou au moins faire jeu égal. Finalement, l'entraîneur espagnol est resté passif, et a vu son équipe encaisser le seul but de la rencontre à la 83e minute, scellant le score à 1-0 pour les locaux.

L'OM devra se surpasser au Vélodrome mardi prochain

Ce n'est pas le scénario idéal, bien au contraire. Avec un but de retard, l'OM va devoir être beaucoup plus entreprenant devant son public pour ne pas dire adieu à la Ligue des Champions dès le tour préliminaire. Le point positif est que les hommes de Marcelino seront poussés par tout un stade, déjà à guichets fermés pour cette rencontre, et prêt à jouer un rôle de douzième homme à fond.

Entre-temps, Marseille reçoit Reims samedi pour la 1ère journe de Ligue 1 ainsi qu'une mise en bouche de ce qui se passera trois jours plus tard face aux Grecs. La semaine s'annonce déjà décisive pour l'OM, et si celle-ci venait à se conclure par une élimination en Ligue des Champions, le climat pourrait déjà être particulièrement tendu sur la cité phocéenne.