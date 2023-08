Laurent Batlles a donné la raison du départ de Saïdou Sow de l’ASSE. Le défenseur central a été transféré au RC Strasbourg, mercredi.

Mercato ASSE : Saïdou Sow jouera en Ligue 1 avec le RC Strasbourg

L’ASSE a certes laissé partir Jimmy Giraudon cet été, mais les Verts ont recruté Dylan Batubinsika, un autre défenseur central. La recrue débarquée du Portugal était titulaire dès la première journée de Ligue 2, face à Grenoble. Elle avait été associée à Anthony Briançon et Léo Pétrot dans une défense à trois. L’arrière formé à Saint-Etienne, Saïdou Sow, avait ainsi démarré sur le banc de touche. Il était entré en jeu en seconde période, à la place du capitaine stéphanois. Mais c’était son dernier match sous le maillot stéphanois.

L’international guinéen (16 sélections) va poursuivre sa saison en Ligue 1 avec le RC Strasbourg, club avec lequel il s’est engagé jusqu’en 2028. « C’est un honneur pour moi de signer ici. Le projet qui m’a été présenté m’a séduit », a-t-il déclaré. En effet, Saïdou Sow a fait l’objet d’un transfert estimé à 3 millions d'euros. Il était pourtant une valeur sûre et un grand espoir de l’ASSE, et sa progression était remarquable, lors des trois saisons dans l’équipe professionnelle stéphanoise.

Laurent Batlles : « Saïdou Sow a décidé de quitter Saint-Etienne »

Cependant, le départ du joueur de 21 ans n’est pas du fait de son club formateur, selon les explications de Laurent Batlles. C’est bien Saïdou Sow qui a demandé à partir du Forez. « C'est lui qui a décidé de s'en aller. Il nous en a fait la demande en fin de saison dernière. Le projet ne l'intéressait pas. Il ne voulait plus jouer en Ligue 2. On a respecté son choix », a clarifié l’entraîneur de l'ASSE, en conférence de presse.

Malgré ce départ, l’équipe de Saint-Etienne n’est pas déséquilibrée, selon son coach. « On a cinq joueurs (au poste, ndlr). Mickaël Nadé n'est pas parti. Et on a Beres Owusu (20 ans) derrière, avec la possibilité de repositionner Thomas Monconduit », a-t-il rassuré.