C’est une annonce qui ne va pas du tout plaire aux dirigeants du PSG. Carlo Ancelotti, l’entraîneur du Real Madrid, a vendu la mèche pour Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Pas de Kylian Mbappé au Real Madrid cette saison

En conflit avec Kylian Mbappé, qui refuse de prolonger son contrat pour partir libre dans un an, le Paris Saint-Germain espérait recevoir une proposition du Real Madrid d’ici le 31 août afin d’éviter un tel scénario. Mais selon la dernière sortie médiatique de l’entraîneur du club espagnol, Florentino Pérez et les Merengues n’auraient pas prévu de passer à l’offensive pour l’attaquant parisien. En conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a, en effet, expliqué que son groupe est au complet et qu’il n’a pas besoin de recruter un avant-centre pour compenser le départ de Karim Benzema.

« Le numéro 9 libre ? Je ne pense pas que quelqu’un le prendra cet été parce que comme je l’ai toujours dit, je suis très satisfait de ce groupe. J’ai vu quelque chose de très bien pendant la présaison et tout le monde est très connecté. On a le sentiment qu’on va se battre tout au long de la saison », a déclaré le technicien italien à la veille de son premier match en Liga contre l'Athletic Bilbao.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi réclame au moins 200 millions d’euros pour l’international français de 24 ans, le Real Madrid reste sur sa position pour le moment et n’a pas l’intention de se ruiner pour un joueur qu’il pourra signer pour 0 euro dans six mois. Une mauvaise nouvelle pour le champion de France, qui continue de durcir le ton avec son numéro 7, même si le nouveau coach espère un dénouement rapide dans cette affaire.

Luis Enrique veut un règlement rapide du dossier Kylian Mbappé

De passage en conférence de presse cet après-midi, à la veille d’affronter le FC Lorient, Luis Enrique s’est prononcé sur le bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Même s’il soutient le club à 100%, le remplaçant de Christophe Galtier espère voir les deux parties trouver un accord positif pour tous.

« Kylian Mbappé ? C’était déjà une situation qui était déjà arrivée dans le passé, avant mon arrivée, et une issue positive avait été trouvée. J’espère qu’à nouveau, c’est quelque chose qui va se solder avec un accord entre le club et le joueur. C’est quelque chose que j’aimerais beaucoup », a lancé Luis Enrique depuis le Campus PSG. Reste maintenant à savoir comment va se terminer ce feuilleton.