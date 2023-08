Présent ce vendredi en conférence de presse, Marcelino a annoncé qu'il y aurait des changements dans le onze de l'OM face à Reims.

OM : Marcelino va faire des changements face à Reims

L'OM lance sa saison de Ligue 1 samedi face au Stade de Reims. Après la défaite en Grèce mercredi soir, les Olympiens doivent absolument corriger le tir en s'imposant face aux Rémois. Marcelino, pour son premier match officiel au Vélodrome, est déjà attendu au tournant par les supporters, qui n'ont pas été en phase avec les choix du technicien espagnol trois jours plus tôt.

Ce vendredi, Marcelino s'est présenté en conférence de presse, et a également constaté que beaucoup de choses n'avaient pas fonctionné. De ce fait, il a d'ores et déjà annoncé que des changements auraient lieu face à Reims."Il va y avoir des changements demain par rapport au match de mercredi dernier. On a besoin de récupérer. On aura encore 33 matchs de Ligue 1 après celui-là, en C1 il y en aura encore plusieurs ou zéro en cas d'élimination. Et il faut penser aussi au prochain match contre le Pana. Ce match mardi prochain est très très important pour nous. Mais cette partie contre Reims reste également très importante, on veut bien lancer notre saison."

La présence de Chancel Mbemba confirmée face à Reims

Avec la suspension de Leonardo Balerdi, Marcelino va devoir trouver une solution pour son secteur défensif. Interrogé au sujet de Chancel Mbemba, qui vit une situation difficile depuis plusieurs mois, l'entraîneur marseillais a confirmé que le défenseur congolais serait présent face au Stade de Reims.

"Pour Mbemba, Balerdi est suspendu ce week-end donc on va devoir s'adapter et il sera présent." L'occasion pour l'ancien joueur de Porto de montrer qu'il doit être le titulaire indiscutable à ce poste cette saison, comme c'était le cas lors de la première partie du dernier exercice avec Igor Tudor.