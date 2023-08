Poussé vers la sortie par le PSG, Neymar pourrait faire ses adieux à ses coéquipiers dans les jours à venir. Un accord aurait été trouvé pour son transfert.

Mercato PSG : Le Paris SG veut se séparer de Neymar

C'est acté en interne. Neymar n’entre plus dans les plans du Paris Saint-Germain et l’attaquant brésilien ne souhaite pas poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu. D’après les informations obtenues par Fabrizio Romano, « Neymar et le Paris Saint-Germain restent en contact pour se séparer, les deux parties font pression pour que cela se produise le plus tôt possible. »

D’ailleurs, Pini Zahavi, l’agent qui avait facilité l’arrivée de la star brésilienne en août 2017, reconnu pour son habileté à trouver des solutions dans les cas difficiles, serait déjà à l’oeuvre sur le dossier afin de faire une proposition viable à Nasser Al-Khelaïfi. Le journaliste italien confirme que le partenaire de Kylian Mbappé a refusé une offre d’Al-Hilal et que l’option la plus sérieuse serait désormais de rejoindre Lionel Messi aux États-Unis. Mais aux dernières nouvelles, le club espagnol se rapprocherait bien d’un exploit pour le retour de son ancien numéro 11.

Accord total pour le retour de Neymar à Barcelone

En effet, selon les informations de la célèbre émission El Chiringuito, le Barça et le clan Neymar seraient parvenus à un terrain d’entente pour un transfert cet été. Un « accord total » sur la base d'un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2025, avec une troisième saison en option. Déterminé à faire son grand retour en Catalogne, Neymar aurait accepté de consentir un important sacrifice financier puisqu’il accepterait un salaire de 13 millions d’euros annuels, contrairement aux 36 millions d’euros qu’il touche à Paris.

Compte tenu de sa situation économique, le club espagnol espère que le PSG et le joueur de 31 ans parviendront à trouver un accord pour résilier le contrat, qui les lie jusqu’en juin 2027. Mais selon RMC Sport, le champion de France, qui compte bien encaisser un joli chèque lors du départ de Neymar, aurait clairement fait comprendre à ses représentants qu’il était hors de question de le voir partir sans indemnité. Avec le dossier Kylian Mbappé, le PSG ne peut pas se permettre de perdre gratuitement ses deux stars, notamment au regard du fair-play financier. Reste donc à savoir si le Barça trouvera les leviers nécessaires pour convaincre le Paris SG dans cette affaire.