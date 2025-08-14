OM : Une nouvelle signature officialisée avant le SRFC !

Avant d’affronter le Stade Rennais, l’OM a annoncé une signature qui ne concerne pas le mercato. Le club a prolongé son partenariat avec le label « D’Or et de Platine » de Jul.

L’OM et Jul prolongent leur collaboration

La Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi avec un choc très attendu : Stade Rennais vs l’Olympique de Marseille. Et à quelques heures de ce premier match, la direction de l’OM a annoncé une bonne nouvelle. Elle a renouvelé son partenariat avec le label « D’Or et de Platine », du rappeur marseillais Jul. Cette signature entre sa quatrième année consécutive. Elle connait même un changement notable cette saison.

𝐃𝐏 𝐭𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐭 🔥



Cette saison encore, l’ovni @jul 🛸et son label 𝐃’𝐨𝐫 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐢𝐧𝐞 seront aux côtés de nos Olympiens dans tous leurs grands rendez-vous ! 🦾💙



ℹ️ Plus d'infos 👉 https://t.co/3nXThMvFWz pic.twitter.com/LQHOcngcNA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 14, 2025

Depuis janvier 2023, le logo D&P orne fièrement la manche des maillots olympiens. Ce partenariat est désormais étendu aux compétitions européennes, avec le retour de l’OM en Ligue des champions. Ce changement est une grande première pour le club phocéen et pour l’artiste. D’ailleurs, Jul ne cache pas sa joie.

Il exprimé son bonheur de voir son label sur le maillot de son club de cœur en C1. « C’est un rêve de plus qui se réalise », a-t-il réagit sur site officiel de l’OM. Ce partenariat incarne l’attachement du club à ses racines marseillaises.