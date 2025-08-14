Mercato ASSE : Un attaquant des Verts renforce Bastia (Off)

Annoncé ce jeudi, le transfert d’Ayman Aiki, de l’ASSE au Sporting Club de Bastia, est acté. Les deux clubs l’on confirmé officiellement.

Mercato : Ayman Aiki transféré au SC Bastia

Prêté par l’ASSE au SC Bastia, lors de la deuxième moitié de la saison dernière, Ayman Aiki est retourné au sein du club corse. Cette fois, il a été transféré définitivement comme pressenti. Le club stéphanois l’a officialisé dans un communiqué publié sur son site internet.

« Ce jeudi, l’AS Saint-Étienne a conclu un accord pour le transfert d’Ayman Aiki au SC Bastia, pensionnaire de Ligue 2 BKT », a-t-il confirmé. « L’ASSE, son club formateur, souhaite une excellente continuation à ce jeune joueur apprécié de tous au Centre sportif Robert-Herbin », a commenté le club ligérien ensuite.

Ayman Aiki hè turchinu !



Le Sporting Club de Bastia est heureux d’annoncer la signature de l’attaquant Ayman Aiki.



Prêté en seconde partie de la saison dernière par l’AS Saint-Étienne, le jeune attaquant de 20 ans s’engage avec le Sporting pour les quatre prochaines saisons.… pic.twitter.com/UkTjV5maW1 — SC Bastia (@SCBastia) August 14, 2025

Ayman Aiki croisera le chemin des Verts dans le championnat de la Ligue 2 cette saison sous le maillot de l’équipe du club de l’Île de Beauté. Pour rappel, l’ailier formé au Centre sportif Robert-Herbin a disputé 13 matchs officiels avec l’équipe professionnelle de l’AS Saint-Etienne depuis la signature de son premier contrat pro en juin 2022.