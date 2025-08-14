Mercato PSG : Une incroyable nouvelle tombe pour Kimpembe !

À l’instar de Gianluigi Donnarumma, Presnel Kimpembe pourrait lui aussi faire ses valises et quitter le PSG d’ici le 1er septembre et la fin du mercato estival. Annoncé au Qatar, le défenseur français pourrait rejoindre un club européen pour la suite de sa carrière.

Mercato : Luis Enrique ne veut pas de Kimpembe au PSG

Il y a quelques semaines, le quotidien Le Parisien a révélé que le Paris Saint-Germain serait enclin à se séparer de son défenseur emblématique, Presnel Kimpembe, à un an de la fin de son contrat.

« Alors que la prochaine saison démarre bientôt, le numéro 3 parisien ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Il fait même partie des joueurs pour lesquels le club a très clairement ouvert la porte à un départ. Les dirigeants parisiens souhaitent avancer avec l’accord du joueur pour trouver une formule qui contenterait tout le monde.

L’objectif est assez clair : dénicher un projet sportif dans lequel Kimpembe, sous contrat jusqu’en 2026, serait en capacité de retrouver du rythme, de l’intensité et des sensations dans un environnement épanouissant. Des réunions devraient suivre rapidement pour clarifier son avenir.

Qu’il reste ou qu’il quitte le Paris SG dans quelques jours, Kimpembe a déjà marqué l’histoire du club en remportant 20 trophées, dont 8 titres de champion de France et un titre de champion d’Europe », a notamment expliqué le journaliste Benjamin Quarez. Et aux dernières nouvelles, Kimpembe pourrait rejoindre une destination surprenante.

Presnel Kimpembe vers l’Espagne ?

À un an de la fin de son contrat, Presnel Kimpembe semble avoir fait le tour au PSG. Pas dans les plans de Luis Enrique, le défenseur central fait partie des joueurs qui pourraient quitter le club de la capitale avant la fin du mercato estival. Pressenti au Qatar, le joueur de 30 ans pourrait finalement rester en Europe. En effet, selon les informations du média El Gol Digital, les dirigeants de Valence se seraient rapprochés de leurs homologues du PSG pour évoquer un transfert de Presnel Kimpembe.

De retour à la compétition après une blessure qui l’a éloigné des terrains durant deux ans, le Champion du Monde 2018 n’a plus jamais retrouvé le niveau, mais cela ne semble pas du tout effrayer le club espagnol. L’entraîneur des Merengots, Carlos Corberan, serait convaincu du potentiel de Kimpembe, qu’il croit capable d’apporter son expérience à son groupe.

Le technicien espagnol serait même convaincu de pouvoir relancer le vice-capitaine du Paris SG. Désireux de se séparer du natif de Beaumont-sur-Oise, les décideurs parisiens devraient considérer avec attention cet intérêt de Valence CF.

De la même génération de Marquinhos, son frère d’armes au PSG, le Titi est évalué à 5 millions d’euros pour sa dernière année de contrat avec son club formateur. Un montant qui ne serait pas un véritable obstacle pour le club de Valence.