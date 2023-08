Luis Enrique avait mis fin au suspense lors de sa conférence de presse de vendredi. C’est désormais officiel. Ousmane Dembélé est un nouveau joueur du PSG.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé s’engage au Paris SG jusqu’en 2028

Sept ans après son départ du Stade Rennais, Ousmane Dembélé signe son grand retour en Ligue 1 sous le maillot du Paris Saint-Germain. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le club de la capitale vient d'officialiser ce vendredi matin l’arrivée de l’attaquant de 26 ans en provenance du FC Barcelone. À un an de la fin de son contrat en Espagne, l’international français a refusé de parapher un nouveau pour rejoindre les rangs des Rouge et Bleu.

Attendu depuis plusieurs jours, Dembélé a finalement signé un contrat de cinq ans en faveur du Paris SG, soit jusqu’en juin 2028. « Ousmane Dembélé rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone. Le champion du monde, qui portera le numéro 23, s’est engagé pour 5 saisons », écrit le club du président Nasser Al-Khelaïfi sur son site internet. Le natif de Vernon n’a pas caché sa joie de rejoindre le club de sa ville natale pour écrire l’histoire.

Ousmane Dembélé vent « rendre fier tous les amoureux » du PSG

Après le départ de Lionel Messi, qui a rejoint la MLS et l’Inter Miami, Kylian Mbappé et Neymar pourraient également quitter les rangs du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. Avec la signature d’Ousmane Dembélé, le PSG s’offre donc un renfort offensif de qualité pour densifier l’effectif de Luis Enrique. Un très gros coup pour le champion de France qui n’aura déboursé que 50 millions d’euros pour s’attacher les services de l’un des joueurs les plus sollicités de la planète. Et le principal concerné ne regrette pas son choix puisqu’il est impatient de combler les supporters de son nouveau club.

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs. J’espère continuer à grandir ici et rendre fier tous les amoureux du Club », a déclaré Ousmane Dembélé. De son côté, Nasser Al-Khelaïfi, le président de l’écurie francilienne, se dit ravi d’accueillir l’ancien protégé de Xavi Hernandez.

« Nous sommes ravis d'accueillir Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain où il sera un joueur important et engagé pour notre Club. La passion et la détermination manifestées par Ousmane au moment de rejoindre le PSG sont fantastiques et correspondent à l'attitude requise pour tous nos joueurs. Nous sommes fiers de compter un autre vainqueur français de la Coupe du monde au Paris Saint-Germain au moment d’entrer dans une nouvelle grande ère pour notre Club », a confié l’homme d’affaires qataris.