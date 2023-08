Alors que le départ de Jonathan David n’est pas encore acté, le LOSC a déjà tranché pour l’avenir de Mohamed Bayo à Lille.

Mercato LOSC : Les conditions du départ de Jonathan David fixées

Le LOSC attend toujours un club capable de s’aligner sur ses exigences et celles de Jonathan David pour le transfert de l’avant-centre. Il dispose d’un bon de sortie cet été, mais le club nordiste souhaite le garder dans son équipe pour jouer la Ligue Europa Conférence. Olivier Létang, président du Lille OSC, l’a clairement expliqué cette semaine, il ne bradera pas le décisif avant-centre.

« Il faut que certaines conditions soient réunies pour que Jonathan David puisse partir. Il faut qu’elles soient bonnes pour lui et pour le LOSC », avait-il confié à RMC Sport. « On a des ambitions sportives. Il est donc hors de question de vendre Jonathan, pour une somme importante, si on n’est pas en mesure de le remplacer », avait prévenu le président du LOSC.

Le buteur des Dogues est très convoité en Angleterre. Ces derniers jours, les dirigeants du club saoudien, Al-Hilal, se sont renseignés auprès de leurs homologues lillois, sur la possibilité du transfert de l’international canadien (40 sélections, 24 buts), selon Sky Sports.

Paulo Fonseca : « Mohamed Bayo ne fait pas partie de notre projet cette saison »

En prévision du possible départ de Jonathan David, l’on aurait pu penser que Mohamed Bayo (25 ans) pourrait retrouver une place de titulaire. Mais non ! L’entraineur de Lille ne compte pas sur lui. Interrogé après le match nul entre le LOSC et l’OGC Nice (1-1), Paulo Fonseca n’a pas fait de détour. « Nous n’avons pas beaucoup de solutions offensives, c’est la vérité », a-t-il avoué d'abord sur Prime Vidéo, avant de lâcher sa réponse : « C’est facile, Mohamed Bayo ne fait pas partie de notre projet cette saison ».

Recruté à Clermont Foot en juillet 2022 à 14 M€, le Guinéen est ainsi poussé vers la porte de sortie. Il lui reste pourtant encore 4 ans de contrat à Lille. Des clubs espagnols, dont Cadix, sont intéressés par son profil, à en croire les informations de La Voix du Nord. En Ligue 1, le promu, Havre AC souhaite relancer l’ancien buteur de l’équipe clermontoise.