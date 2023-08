Après avoir annoncé deux signatures jeudi, le LOSC est sur le point de boucler le départ d'un attaquant, et l'officialisation est imminente.

Mercato LOSC : Mohamed Bayo va quitter Lille

Il n'a jamais réussi à convaincre Paulo Fonseca depuis son arrivée l'été dernier. Recruté à Clermont pour 14 millions d'euros, Mohamed Bayo a vécu une saison difficile dans le Nord. En plus des nombreuses soirées passées en boîte de nuit, qui lui ont valu une première polémique en début de saison, l'attaquant n'a inscrit que 4 buts sur les 27 rencontres qu'il a joué. De quoi perdre la confiance du technicien portugais pour de bon. Au point où le Guinéen n'a même pas été convoqué dans le groupe pour le déplacement à Nice ce soir.

Le LOSC est donc obligé de le vendre, s'il veut s'éviter le cas d'un joueur qui traîne son spleen dans le vestiaire. D'après L'Équipe, plusieurs clubs sont intéressés par ses services, dont Le Havre. Champion de Ligue 2 en titre, le club normand s'intéresse au buteur ayant déja performé à l'échelon supérieur, et mise beaucoup sur son expérience et son sens du but pour exister cette saison. Le HAC est en concurrence avec Cadix sur ce dossier. Une chose est sûre, son départ cet été est inéluctable.

Lille privé de trois joueurs pour affronter l'OGC Nice

Le LOSC ne sera pas au complet pour le coup d'envoi de la saison. Alors que Lille affronte l'OGC Nice ce vendredi soir à l'Allianz Riviera, Paulo Fonseca a précisé hier en conférence de presse que trois joueurs ne sont pas du voyage pour cause de blessure. En effet, Samuel Umtiti, Tiago Djalo et Adam Ounas, blessés, ne sont pas dans le groupe.

Mais le coach reste optimiste sur leur retour la semaine prochaine. Côté niçois, deux joueurs sont également absents. Alexis Claude-Maurice, touché au mollet est forfait, tout comme Antoine Mendy, qui ne s'est toujours pas remis de sa grosse opération.