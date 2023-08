Samedi après-midi, Vitinha s'est illustré avec l'OM en inscrivant le but de la victoire contre Reims. L'occasion de revenir sur l'avenir du Portugais.

Mercato OM : Vitinha offre la victoire à Marseille contre Reims

Auteur d'une très belle performance pour le premier match de la saison en Ligue 1, Vitinha a inscrit un but décisif à la 73 minute, permettant à l'OM de s'imposer face au Stade de Reims, et de bien entamer sa saison sur le plan comptable. Alors qu'il était annoncé sur le départ, et qu'un prêt était envisagé, le buteur portugais a fait taire les critiques, et a montré qu'il pouvait apporter de bonnes choses à l'Olympique de Marseille cette saison.

Auteur de seulement 2 buts en 14 matchs la saison dernière, Vitinha débute donc celle nouvelle saison sur les chapeaux de roue, et chamboule déjà la hiérarchie en attaque, se faisant une place dans le onze de Marcelino en ce début de saison, alors que Pierre-Emerick Aubameyang est entré en cours de jeu contre le Stade de Reims. Une première belle performance qui relance l'avenir du Portugais, qui était annoncé sur le départ par plusieurs sources ces dernières semaines.

Vitinha ne veut pas entendre parler d'un départ cet été

Après la rencontre face au Stade de Reims, Vitinha a évoqué son avenir sans langue de bois, et n'a pas caché son envie de poursuivre l'aventure avec l'Olympique de Marseille. "Aujourd’hui je suis beaucoup mieux ici, tranquille, avoue l'attaquant portugais. Je travaille tous les jours pour bien jouer et je vais continuer pour à travailler pour progresser. Je vais jouer à l’OM, il n’y a pas d’autres clubs. Je vais jouer ici. Peu importe qui vient derrière."

Des propos qui rassurent sur l'avenir du joueur de 23 ans, acheté contre plus de 30 millions d'euros par l'OM il y a quelques mois, et qui a encore des choses à prouver avec les Olympiens.