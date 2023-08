L’AS Monaco poursuit son mercato dans le calme. Quelques heures après la signature de Mohammed Salisu, l'ASM a bouclé un autre transfert.

Mercato AS Monaco : Seulement deux recrues dans la Principauté

L’AS Monaco poursuit son mercato. Quelques heures après la signature de Mohammed Salisu, le club a bouclé un autre transfert. Non qualifiée pour la Coupe d’Europe cette saison, l’ASM fait un marché sans pression. Malgré les nombreux départs cet été (Jean Lucas, Alexander Nübel, Malang Sarr, Jean Marcelin, Arthur Zagré, Pelé, Thomas Didillon), le club de Ligue 1 ne fait pas de folie sur le marché des transferts. Seulement deux recrues sont arrivées dans la Principauté : Philipp Köhn (gardien de but) et Mohammed Salisu (défenseur central), dont la signature a été officialisée mardi.

Anthony Musaba transféré à Sheffield Wednesday

Dans le sens des départs, l’officialisation du départ d’Axel Disasi est imminente. Il va rejoindre son ancien coéquipier Benoît Badiashile à Chelsea, s'il passe sans aucun souci la visite médicale. En entendant le transfert colossal, estimé à 45 millions d'euros, du défenseur français (4 sélections), l’AS Monaco a bouclé un départ, celui d’Anthony Musaba. Il est transféré à Sheffield Wednesday Football Club. Le club de la Principauté a souhaité bonne chance à l’ailier droit de 22 ans pour la suite de sa carrière, dans un communiqué officialisant son départ.

Le jeune néerlandais avait rejoint le Rocher en juin 2020, en provenance de NEC Nimègue, son club formateur. Mais il n’a jamais réussi à s’imposer au sein de l’équipe monégasque. En trois saisons, Anthony Musaba avait été prêté successivement au Cercle Bruges (2020-2021), au SC Heerenveen (2021-2022), au FC Metz (2022) et à NEC en fin de saison dernière.