Au lendemain de la première journée de Ligue 1 et le match nul contre le FC Lorient (0-0), le PSG a annoncé une très grande nouvelle pour Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Kylian Mbappé réintégré au groupe de Luis Enrique

Mis à l’écart depuis plusieurs semaines, suite à sa décision de ne pas prolonger son contrat pour partir libre l’été prochain, et absent lors du premier match de la saison en Ligue 1 contre le FC Lorient, Kylian Mbappé quitte le purgatoire et réintègre le groupe principal de Luis Enrique à l'entraînement du Paris Saint-Germain ce dimanche matin. Dans un bref communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club de la capitale française a annoncé la bonne nouvelle à ses supoorters.

« Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappe avant le match PSG-Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin », écrit le Paris SG. Après plus de trois semaines très agitées, les dirigeants parisiens, notamment le président Nasser Al-Khelaïfi, veut travailler à un apaisement de la situation avec l’attaquant de 24 ans. Signe d’une future prolongation de l’international français ?

Kylian Mbappé finalement prêt à prolonger avec le Paris SG ?

La fin du bras de fer entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ? Les prémices d'une future prolongation avec la réintégration de l’international français au collectif de Luis Enrique ? Comme révélé par RMC Sport, cette reprise du dialogue entre Nasser Al-Khelaïfi et le clan Mbappé pourrait prochainement ouvrir sur une prolongation du joueur au delà de juin 2024 avec la promesse d’un transfert l’été prochain. D'après les informations de RMC Sport, Paris serait en train d'essayer d'appliquer certaines promesses faites au champion du monde.

Tout d'abord par le recrutement, avec les arrivées de plusieurs joueurs français de haut niveau comme Ousmane Dembélé, ou bien Lucas Hernandez. Sans oublier le recrutement possible de Randal Kolo Muani. Le PSG veut aussi mettre fin au bling-bling, comme le président Nasser Al-Khelaïfi l'avait déjà déclaré dans le passé. Suffisant pour convaincre Mbappé de prolonger ?

Affaire à suivre…