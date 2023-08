Petit à petit, le PSG est en train de gagner son pari avec Kylian Mbappé. Aux dernières nouvelles, le club parisien aurait un accord avec sa star de 24 ans.

Mercato PSG : Kylian Mbappé « est investi pour le club »

Dans un bref communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain a annonce ce dimanche matin que Kylian Mbappé est de retour dans le groupe professionnel de Luis Enrique. « Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG - Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin. » D’après les renseignements obtenus par RMC Sport, Luis Enrique devrait même pouvoir compter sur l’attaquant français pour le prochain match du PSG face à Toulouse.

De son côté, le quotidien L’Équipe, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a indiqué auprès du groupe que le natif de Bondy est de nouveau pleinement présent et totalement impliqué dans le projet. « Al-Khelaïfi a expliqué que l’attaquant français était de nouveau à la disposition du staff et du club. « Kylian est investi pour le club », a déclaré le président parisien devant le reste du vestiaire. Mbappé devrait donc rester parisien cet été et ne pas être transféré. D’ailleurs, il serait désormais ouvert à une prolongation.

Kylian Mbappé ouvert à une prolongation avec le Paris SG

En effet, d’après les informations du média Sports Zone, un accord de principe aurait été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé autour d’une prolongation de contrat jusqu'en 2025. Nasser Al-Khelaïfi serait en train de discuter avec les représentants du capitaine de l’équipe de France pour dessiner les contours de ce nouveau contrat. Notamment une clause spéciale qui accorderait un bon de sortie au nouveau partenaire d’Ousmane Dembélé pour 2024.