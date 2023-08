Considéré comme l'un des grands espoirs du FC Nantes, Quentin Merlin aurait tapé dans l'œil d'un club européen, qui aimerait s'offrir le latéral cet été.

Mercato FC Nantes : Le Celtic Glasgow surveille Quentin Merlin de près

À seulement 21 ans, Quentin Merlin est déjà considéré comme un titulaire indiscutable avec le FC Nantes, ce qui montre une grande précocité de la part de l'international espoir. Auteur d'une belle saison avec les Canaris, le jeune latéral gauche fait parler de lui, et les prétendants commencent à se montrer pour le jeune joueur nantais, qui dispose encore d'une belle marge de progression.

Selon les informations d'Emmanuel Merceron, toujours très bien renseigné concernant l'actualité du FC Nantes, le Celtic Glasgow suivrait avec attention Quentin Merlin. En effet, le club écossais aurait supervisé à plusieurs reprises les matchs du jeune latéral gauche de 21 ans, et se tiendrait même prêt à faire une offre dans les prochains jours pour tenter de s'offrir le talent nantais, qui a toute la confiance de Pierre Aristouy au FCN.

Le Celtic veut proposer 8 millions d'euros pour Quentin Merlin

L'information a été confirmée par le média sportif écossais Mail Sport Scotland, qui va plus loin, indiquant que le club de Glasgow aurait indiqué au FC Nantes sont intérêt pour le joueur, et pourrait faire une offre d'environ 8 millions d'euros aux Canaris pour recruter Quentin Merlin. Pour le moment, les dirigeants du FCN n'auraient pas encore répondu à cette offre, et pourraient en demander un peu plus pour le jeune joueur, sous contrat jusqu'en 2026.

En cas de départ de Quentin Merlin à Glasgow, le FC Nantes devra sans doute recruter un nouveau joueur pour occuper le couloir gauche. À l'heure actuelle, les Canaris n'ont qu'une solution de remplacement, Jaouen Hadjam, arrivé l'hiver dernier en provenance du Paris FC, et qui ne dispose pas encore d'une grande expérience de la Ligue 1.