Recrue hivernale du FC Nantes, Jaouen Hadjam pourrait repartir de la Jonelière aussitôt. Un club de Serie A tente de le recruter et a formulé une offre.

Mercato FC Nantes : Une offre tombe pour Jaouen Hadjam

Le FC Nantes est attaqué de toutes parts depuis l’ouverture officielle du mercato estival. En dehors de Ludovic Blas (OM et OGC Nice) qui a un bon de sortie, ses coéquipiers Jean-Charles Castelletto (Besiktas et Feyenoord), Alban Lafont (Tottenham), Moses Simon (LOSC et OGC Nice) ou encore Andrei Girotto sont très convoités.

Tous sont des cadres du FC Nantes. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir suscité les intérêts de courtisans. Révélation de la saison dernière, le jeune Jaouen Hadjam a également attiré l’attention en une demi-saison. Recruté au Paris FC lors du mercato hivernal, il a gagné sa place au sein de l’équipe d’Antoine Kombouaré, avant le limogeage de ce dernier.

En 15 matchs disputés sous le maillot au FC Nantes, l’arrière gauche de 20 ans a séduit l’US Salernitana en Italie. Comme le révèle L’Équipe, le club transalpin est passé à l’offensive pour le recruter. Le président Danilo Iervolino a formulé une offre de 2 millions d'euros à son homologue Waldemar Kita pour s'attacher les services de Jaouen Hadjam.

Le FC Nantes repousse la demande de Salernitana

Mais l’offre du 15e du dernier championnat italien pour le jeune joueur a été repoussée par le FC Nantes. Non pas qu'elle soit insuffisante, mais le club « n’est pas vendeur ». L’international algérien (2 sélections) a été recruté à 300 000 euros. Il s’est engagé avec les Canaris jusqu’en juin 2027. Sa cote est en hausse à près d’un million d’euros après seulement six mois au FC Nantes. En plus de Salernitana, l'OGC Nice et le Bayer Leverkusen sont séduits par le profil de Jaouen Hadjam.