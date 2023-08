Loïc Perrin multiplie les pistes pour renforcer l'ASSE en cette fin de mercato. Le board de Saint-Etienne a jeté son dévolu sur un milieu roumain.

Mercato ASSE : Antoine Leautey prolonge à Amiens

Plusieurs pistes explorées par Loïc Perrin en début de mercato estival n’ont pas abouti. Les avances stéphanoises pour leurs premières cibles, notamment Alexandre Mendy (avant-centre) et Antoine Leautey (ailier), ont été repoussées. Libre de tout contrat en juin dernier, le premier a rempilé au SM Caen. Quant au deuxième, Amiens vient de prolonger son contrat ce mercredi, il est désormais lié au club picard jusqu'en juin 2026. Une prolongation qui met définitivement fin aux espoirs de Saint-Etienne.

Il y avait également Jérémy Livolant que Guingamp qui a finalement été transféré à Bordeaux, et Yoann Cathline (ailier gauche) que le FC Lorient a prêté à Almere City aux Pays-Bas. Quant à Alex Bangura (arrière gauche, SC Cambuur), Zinédine Ferhat (ailier droit, Alanyaspor) ou encore Loum Tchaouna (attaquant, Stade Rennais), ils ne souhaitent pas évoluer en Ligue 2.

Loïc Perrin tente de recruter Victor Dican en Roumanie

En revanche, l’ASSE devrait enregistrer la signature de Mahmoud Bentayg, un latéral gauche en provenance du Raja Casablanca (Maroc). Toujours à l’étranger, Loïc Perrin aurait des vues sur Victor Dican du FC Botosani (Roumanie), selon les informations de Gazeta Sporturilor. Il s’agit d’un milieu défensif polyvalent, qui peut également dépanner en défense centrale. L’ASSE se serait renseigné auprès du club, sur les conditions pour le transfert du joueur de 22 ans, selon le journal roumain.

L'AS Saint-Etienne serait prêt à formuler une offre entre 500 000 et 600 000 euros, plus des primes et un pourcentage à la revente, pour recruter Victor Dican. Le club polonais, Lech Poznan, serait aussi venu aux nouvelles pour l’international espoir roumain.