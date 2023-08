Sauf revirement de dernière minute, Mahmoud Bentayg serait la 3e recrue de l’ASSE cet été. Un nouvel indice est dévoilé sur son transfert.

Mercato ASSE : Le Raja exige 20 % sur le futur transfert de Mahmoud Bentayg

Laurent Batlles et l'ASSE attendent toujours Mahmoud Bentayg du Raja Casablanca (Maroc). Le joueur a rempli les formalités administratives et attend son visa pour rejoindre la France. Son arrivée à Saint-Etienne devrait se faire cette semaine, selon les informations de Peuple-Vert. Confrontée à des refus en France et en Europe, l’AS Saint-Etienne n’a pas perdu de temps sur la piste de l’arrière latéral marocain. Le club ligérien a décidé rapidement de lever sa clause libératoire estimée à environ 600 000 euros.

Mais ce n’est pas tout ! Le média Al-Akhbar confirme la prochaine signature de Mahmoud Bentayg à l’ASSE, et livre un nouvel indice sur le deal entre les deux clubs. D’après la précision de la source marocaine, le Raja Club Atletic a inclus une clause dans le contrat de son défenseur. Les Marocains ont décidé de garder 20 % sur un éventuel transfert du joueur de 23 ans, de Saint-Etienne. Un bon arrangement que les Verts ont accepté sans hésiter, vu leur faible budget de recrutement.

Laurent Batlles peut-il compter sur Mahmoud Bentayg contre Quevilly ?

La participation de Mahmoud Bentayg au match contre Quevilly-Rouen, samedi (19h) est très incertaine, voire compromise. En plus du voyage, il doit passer les tests médicaux et physiques à Saint-Etienne, signer officiellement son contrat, intégrer le groupe de Laurent Batlles pour faire connaissance avec ses coéquipiers et se préparer pour le match de la 3e journée. En plus de l'homologation de son transfert par la LFP. Toutes ces étapes au pas de course ! Ce n’est pas évident qu'il soit dans les meilleures conditions, même si Evect indique que Mahmoud Bentayg est prêt sur le plan physique.