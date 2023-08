Après avoir repoussé la dernière offre en date de l’ASSE, Amiens passe à l'offensive pour définitivement boucler le dossier Antoine Leautey.

Mercato ASSE : Amiens ne souhaite plus transférer Antoine Leautey

Priorité de l’ASSE pour prendre la place de Niels Nkounkou, dont le transfert à l’Eintracht Francfort est dans les tuyaux, Antoine Leautey est retenu par Amiens. Le club picard n’a pas été séduit par la proposition de l’AS Saint-Etienne et a fermé la porte de sortie à son ailier polyvalent. Depuis que le coup d’envoi de la Ligue 2 a été donné, Omar Daf (entraîneur) et John Williams (directeur sportif) n'envisagent plus du tout le départ d’Antoine Leautey. Comme l’a révélé Le Courrier picard cette semaine, les Amiénois ont mis fin aux négociations avec leurs homologues stéphanois, car le club ne veut plus entendre parler du transfert du natif de Versailles.

Amiens envisage la prolongation du contrat de Leautey

Amiens travaillerait désormais à empêcher l’ASSE de revenir à la charge dans les derniers instants du mercato estival. Plus concrètement, l’ASC se préparerait à blinder le contrat d'Antoine Leautey pour définitivement étouffer l’intérêt des Verts et d’autres clubs. « Amiens va essayer de verrouiller Antoine Leautey. Le Versaillais va prochainement revoir ses dirigeants et pourrait faire l'objet d'une offre de prolongation », d'après But Football Club.

En effet, Loïc Perrin explore certes d’autres pistes pour se renforcer dans le couloir gauche, mais garderait un œil sur le piston de 27 ans, dont le profil a été coché par Laurent Batlles. « L’ASSE n'a pas renoncé à son recrutement », comme le confirme la source. Pour rappel, Antoine Leautey est lié à Amiens jusqu’en juin 2025 et sa valeur marchande avoisine les 1,5 million d'euros selon Transfermarkt.