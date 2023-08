Alors que le PSG a accepté une offre d'Everton pour l'un de ses attaquants, ce dernier veut absolument rejoindre les rangs du RC Lens.

Mercato PSG : Paris accepte l'offre d'Everton pour Hugo Ekitike

En parallèle du recrutement de plusieurs éléments offensifs sur cette fin de mercato estival, le PSG commence à faire son grand ménage de printemps au sein du "loft". Mercredi, Luis Enrique et Luis Campos ont convoqué Neymar, Marco Veratti et Hugo Ekitike pour les informer qu'ils ne sont pas dans les plans du club cette saison.

Si les deux premiers concernés ne semblaient pas vraiment surpris par cette nouvelle, ce ne fût pas tout à fait la même chanson pour l'ancien attaquant du Stade de Reims. Auteur d'une préparation convaincante, le joueur de 21 ans voulait absolument avoir sa chance sur le front de l'attaque parisienne, et c'est un rêve d'enfant qui s'est envolé en l'espace de quelques minutes.

Le club travaille déjà pour lui trouver une porte de sortie, et plusieurs écuries ont déjà manifesté leur intérêt, notamment Everton qui a même formulé une offre verbale de 35 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pour Hugo Ekitike. Et selon les informations révélées par Sports Zone, les dirigeants parisiens auraient d'ores et déjà répondu favorablement à la proposition des Toffees, mais il reste encore un petit problème à régler.

Hugo Ekitike veut rejoindre le RC Lens

Le PSG a plusieurs plans pour Hugo Ekitike, mais visiblement, le joueur n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Selon les informations divulguées par L'Équipe, l'attaquant parisien voudrait absolument rejoindre le RC Lens, où les dirigeants s'intéressent à l'ancien joueur du Stade de Reims. Une solution qui ne fait pas les affaires des dirigeants parisiens, eux qui avaient d'autres idées en tête, notamment celle d'inclure Hugo Ekitike dans le deal avec l'Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani. Un nouveau casse-tête donc pour le Paris Saint-Germain.