Depuis le départ de Loïs Openda, le RC Lens peine à trouver un nouvel attaquant pour le remplacer. Une piste du RCL vient de se refermer.

Mercato RC Lens : Annoncé au RCL, Chuba Akpom rejoint l'Ajax

Cela fait plusieurs semaines déjà que le RC Lens cherche à recruter un attaquant pour pallier le départ de Loïs Openda du côté du RB Leipzig contre un peu moins de 40 millions d'euros. Cependant, le RCL a déjà essuyé plusieurs échecs et n'a toujours pas enregistré l'arrivée du buteur tant attendu. Récemment, la piste menant à Chuba Akpom semblait proche de son dénouement pour les Sang et Or, mais cette dernière a été abandonnée.

La raison ? Le joueur négociait en parallèle avec l'Ajax Amsterdam, ce qui n'a pas plu au RC Lens, qui a abandonné les discussions. Le club nordiste a probablement bien fait, car l'attaquant anglais vient tout juste de s'engager avec le club néerlandais, ce qui prouve que les pourparlers entre le joueur et le club d'Eredivisie étaient bien concrets. À 27 ans, il s'est engagé jusqu'en 2028 avec les Ajacides, qui ont dépensé une douzaine de millions d'euros pour se l'offrir durant ce mercato estival.

Le RC Lens galère pour trouver le remplaçant de Loïs Openda

Alors que le mercato estival ferme dans seulement deux semaines, et que la piste menant à Chuba Akpom n'est plus viable, le RC Lens a désormais la pression pour boucler l'arrivée d'un attaquant. Récemment, le club multiplie les pistes, et aurait notamment manifesté son intérêt pour Hugo Ekitike, qui a le statut d'indésirable du côté du PSG, où il est arrivé il y a seulement un an, en provenance du Stade de Reims.

Le RC Lens a ses chances dans ce dossier, car l'attaquant parisien serait séduit par le projet du club. Problème, le joueur touche actuellement un salaire bien trop élevé au PSG, ce qui complique les pourparlers pour une possible arrivée. En parallèle de cette piste, le RCL a également exploré les profils d'Elye Wahi et Folarin Balogun, en vain.