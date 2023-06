Désireux de remplacer son défenseur Kyle Walker, Manchester City s’intéresserait à Achraf Hakimi. L’agent du joueur du PSG a fait le point sur son avenir.

Mercato PSG : Guardiola prêt à tout pour Achraf Hakimi

Ce samedi, le quotidien espagnol Marca a révélé que l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, aurait fait d’Achraf Hakimi son objectif numéro un pour remplacer Kyle Walker, qui figure sur la liste des partants de cet été et qui pourrait rejoindre les rangs du Bayern Munich. L’ancien coach du FC Barcelone apprécie le profil du latéral droit du Paris Saint-Germain et serait même prêt à passer à l’offensive dans ce dossier dans les semaines à venir.

Pour convaincre le PSG de laisser filer l’international marocain de 24 ans, le récent vainqueur de la Ligue des Champions serait disposé à payer le prix fort pour recruter Achraf Hakimi. Profitant d’une interview avec un média espagnol, l’agent du joueur formé au Real Madrid a fait le point sur son avenir.

Mercato PSG : Hakimi « veut être heureux dans un projet sportif »

Après avoir remis à sa place la mère de Kylian Mbappé, qui tente de lui piquer son poulain, le représentant d’Achraf Hakimi a publiquement assuré que toutes les options étaient ouvertes pour l’avenir de l’ancien arrière droit de l’Inter Milan.

« Achraf veut être heureux dans un projet sportif avec un avenir, il a 24 ans et est allé au PSG avec beaucoup d’enthousiasme, il y avait d’autres équipes derrière lui et on a parié sur le PSG. Le directeur sportif, Luis Campos, a tout mon respect et toute ma confiance pour le prochain projet, nous pensons qu’ils vont le réhabiliter, et à partir de là, nous verrons quel est l’avenir d’Achraf » a déclaré Alejandro Camano avant d’annoncer une prochaine réunion avec le Paris SG pour faire le point.

« Il a trois ans de contrat et nous voulons qu’il soit calme. Que peut-il arriver? Je ne sais pas, à un moment donné, nous devrons nous asseoir avec le PSG et repenser la situation, mais nous voyons ce que fait le club... qui pour le moment n’a pas d’entraîneur. Ce n’est pas le temps pour avoir la tranquillité. Quand le PSG aura un coach et communiquera ce qu’est le projet, on verra », a ajouté l’agent d'Achraf Hakimi.