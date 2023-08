Malgré l’agacement de Laurent Blanc, l’OL pourrait finalement laisser partir son prodige Bradley Barcola visé par plusieurs cadors européens, dont le PSG.

Mercato PSG : Laurent Blanc tacle à Paris pour Bradley Barcola

Alors que le marché des transferts ferme ses portes dans deux semaines, plusieurs pépites de l’Olympique Lyonnais font l’objet de rumeurs de départ à travers toute l’Europe. En effet, après Castello Lukeba, qui a rejoint le RB Leipzig pour 30 millions d’euros, les Gones pourraient également perdre Rayan Cherki et Bradley Barcola. Les deux internationaux espoirs français sont dans le collimateur du Paris Saint-Germain, qui serait passé à l’offensive pour tenter de s’attacher ses services de Barcola après une demi-saison très prometteuse. Pour autant, l’entraîneur lyonnais estime que ces départs sont inimaginables.

Laurent Blanc s’est surtout insurgé contre la durée du mercato estival, qui fait trop la part belle aux grands clubs, comme le Paris SG. « Le mercato ? Je pense que ça devrait s’arrêter à la première journée de Championnat. On favorise ça pour les plus puissants : le 30 août ils arrivent avec une offre, boum tu vends et derrière tu ne peux rien faire, et le sportif est perturbé », a déclaré le technicien français en conférence de presse ce jeudi. Pour autant, les dirigeants de l’OL pourraient bien laisser partir Bradley Barcola pour renflouer les caisses. D’ailleurs, Lyon aurait déjà fixé un tarif pour le milieu offensif de 20 ans.

L’Olympique Lyonnais réclame au moins 50M€ pour Bradley Barcola

Malgré les arrivées de Gonçalo Ramos et d’Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain veut encore renforcer son secteur offensif et Nasser Al-Khelaïfi aimerait voir débarquer Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Après s’être fait refouler avec deux premières offres, le champion de France en titre n’aurait pas renoncé au recrutement du natif de Villeurbanne. Et selon RMC Sport, Barcola n’a donné son accord à personne pour le moment.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, le coéquipier d’Alexandre Lacazette n’exclut pas forcément un départ cet été, mais attend déjà qu’un prétendant se mette d’accord avec sa direction. Si John Textor a récemment nié vouloir récupérer un gros chèque pour Barcola, le média sportif révèle que le club lyonnais évalue son jeune attaquant à 50 millions d’euros. Outre Manchester City et le Paris SG, Chelsea serait passé à l’action pour Bradley Barcola.